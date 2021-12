Banese apoia incentivo ao empreendedorismo feminino

Cerca de 300 mulheres, de diversos estados do Brasil, estarão em Aracaju no período de 02 a 04 de dezembro para trocar experiências e ampliar os conhecimentos sobre como ter sucesso empreendendo.

Capacitar, conectar e inspirar mulheres a empreender cada vez mais. Esse é o principal objetivo do “Programa Internacional Inspirando Mulheres Empreendedoras”, que acontecerá pela primeira vez em Aracaju no período de 02 a 04 de dezembro. Por ser um banco múltiplo que tem como missão simplificar a vida das pessoas, ofertando soluções financeiras inovadoras e promovendo o desenvolvimento socioeconômico dos sergipanos, além de estimular o empreendedorismo por meio da oferta de crédito com condições diferenciadas das praticadas no mercado, o Banese é um dos apoiadores do evento.

“Estamos felizes porque o banco, que é genuinamente sergipano e tem por essência gerar desenvolvimento e renda, além de independência financeira ao auxiliar diversas mulheres empreendedoras, aceitou fazer essa conexão conosco”, declara a empresária e gestora de Comunicação Estratégica do programa no Estado, Grace Franco. Criado na Europa, a iniciativa já passou pelos Emirados Árabes e, no Brasil, apenas por Santa Catarina. Sergipe será o segundo local a receber a caravana de empoderamento feminino.

Toda e qualquer mulher, que já empreenda ou não, pode participar. A estimativa é de que cerca de 300 mulheres integrem a edição sergipana do programa, sendo 70% delas de Sergipe e 30% oriundas de outros Estados, como Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A programação é composta por palestras nacionais e internacionais, cursos, rodadas de negócios e workshops.

Dentre as temáticas abordadas estarão finanças, educação, saúde e as principais tendências comportamentais e mercadológicas da atualidade. Também será realizada uma feira de empreendedorismo, ações de entretenimento e momentos de saúde e bem-estar. “O Banese gera emprego, renda, desenvolvimento econômico e social em todos os lugares onde atua. Participar de ações que fortaleçam o nosso propósito é sempre uma excelente oportunidade, e ainda mais nesse caso, que visa ampliar a participação de mulheres no mercado e em posições de liderança”, declara a gerente de Comunicação e Marketing do banco, Letícia Souza.

Dentre as conferências nacionais e internacionais confirmadas para o evento estão: “Futuro do luxo e o luxo do futuro”, com Monica Seabra Mendes, de Portugal; “Experience The Magic”, com Alicia Matheson, veterana da Disney; “Como descobrir que sou forte? O ODS 5 e os desafios diários da mulher”, por Izabel Cristine Lopes; “Mulheres do Brasil – como as mulheres se organizam em redes”, por Luzy Fraga e Ariane Cedraz; e “O poder da influência nas redes sociais”, palestra que será ministrada por Carol Mello.

Ascom Grupo Banese