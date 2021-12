O Bar e Restaurante Recanto do Chorinho celebrará seus 34 anos de existência com uma grande festa que acontece no dia 12 de dezembro (domingo). A festa vai começar às 12h é vai até às 0h, no estabelecimento

localizado no Parque da Cidade, no Bairro Industrial, na Zona Norte de Aracaju. O evento contará com o anfitrião da casa, Regional Recanto do Chorinho, Anna Aparecida, Lene Hall, Núbia Faro, Mimi do Acordeon, Douglas Gavião, Nancy Alves, Ecinho de Malhador e outros artistas.

O ingresso custa R$ 15,00 E está a venda no local. Mais informações 79 99933-1361.

Da assessoria