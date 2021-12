Canal de Xingó, uma promessa eleitoreira

Por Adiberto de Souza *

Para não perder dinheiro, evite apostar na construção do Canal de Xingó em pouco tempo, como tem sido anunciado por políticos sergipanos. Ao que parece, há mais interesse eleitoreiro do que intenção em executá-lo. Ontem, em evento prestigiado por deputados federais e senadores de Sergipe, o Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou o processo licitatório para o início do minúsculo primeiro lote, que inclui obra civil de captação e construção de túnel, orçadas em R$ 93,2 milhões. Uma ninharia diante dos R$ 2,3 bilhões necessários para a construir um canal de 114,55 quilômetros de extensão, entre Paulo Afonso (BA) e Poço Redondo (SE). Ora, o governo Bolsonaro não tem tempo nem recursos suficientes empenhados para iniciar e concluir uma obra dessa magnitude. Portanto, não é absurdo suspeitar que, ao aplaudir tão ruidosamente a licitação do Canal de Xingó, a classe política está festejando mesmo é o fato de ter conseguido um bom discurso eleitoreiro. Nada melhor do que prometer água a sertanejo. Portanto, essa obra pode não sair do papel, mas garantirá milhares de votos aos seus ardorosos defensores. Quem viver verá!

De mulher pra mulher

Há no PT sergipano quem defenda a candidatura ao Senado da vice-governadora Eliane Aquino (PT). Outros petistas, contudo, entendem que o partido não tem cacife eleitoral para botar na rua uma chapa majoritária puro sangue. Os partidários de Eliane afirmam, porém que a eleição dela seria importante, pois Sergipe manteria uma mulher no Senado, mesmo com a “aposentadoria” política da senadora Maria do Carmo Alves (DEM). Resta saber se os eleitores também pensam assim. Aff Maria!

Federação partidária

O Congresso Estadual do PSB, marcado para sábado próximo, deve discutir a construção de uma federação partidária com o PT. Reunidos ontem, os deputados federais do PSB decidiram pela criação da federação, que também deve incluir outros partidos de esquerda, como PCdoB, PV, Psol e Rede. O objetivo é turbinar a candidatura do ex-presidente Lula da Silva (PT) e detonar a reeleição de Jair Bolsonaro. Caso seja concretizada, a federação partidária também isola o pré-candidato Ciro Gomes (PDT). Home vôte!

Mecham-se

Quase 90% dos que abandonaram as atividades físicas e os esportes o fizeram antes dos 34 anos. Segundo a Pesquisa Diagnóstico Nacional do Esporte, 45% dos entrevistados tornaram-se sedentárias entre os 16 e os 24 anos de idade. Na faixa etária seguinte, de 25 a 34 anos, 18% abandonam a prática. O início do sedentarismo se dá antes dos 15 anos para 26,8% dos que já praticaram esporte ou atividade física e pararam. Misericórdia!

Festa do agronegócio

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) convidou a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para participar do Sealba Agroshow, agendando para fevereiro de 2022, em Itabaiana. O superintendente da Agricultura em Sergipe, Haroldo Araújo Filho, e o presidente da Federação da Agricultura, Ivan Sobral, acompanharam o parlamentar. A previsão é que o evento movimente cerca de R$ 50 milhões na venda de implementos, insumos, veículos, genética e serviços. Também estão previstas palestras, rodada de negócios, lançamento de máquinas e equipamentos, exposição de animais, nutrição e genética animal. Supimpa!

Escurinho do orçamento

O deputado federal João Daniel, presidente do PT sergipano, defendeu o senador Rogério Carvalho (PT), após este ter votado para manter em segredo o destino de recursos públicos. Daniel, que votou contra o escurinho do Orçamento, reafirmou o apoio à pré-candidatura de Rogério ao governo estadual. Também ressaltou que o aliado tem “compromisso com a construção de um Sergipe mais justos e com mais oportunidades para todos e todas”. Faltou lembrar a disposição do senador em votar para esconder dos contribuintes como os políticos usam os recursos do Orçamento da União, numa afronta à transparência e à Constituição. Desconjuro!

Posse marcada

Será no próximo dia 10 a posse de Flávio Conceição como novo presidente do Tribunal de Contas de Sergipe. Também vão ser empossados na mesma solenidade os conselheiros Ulices Andrade e Angélica Guimarães, vice-presidente e corregedora-geral, respectivamente. Afastado da função, após suspeita de envolvimento com um grupo que fraudava licitações de obras públicas em Sergipe, Flávio Conceição recorreu à Justiça e retornou ao TCE em 2019, 12 anos depois. Agora, por decisão da maioria dos sete conselheiros, o fidalgo virou o manda chuva da Corte de Contas. Ah, bom!

Choro da minoria

Não é fácil ser minoria no parlamento. Que o diga o vereador de São Cristóvão, Neto Batalha (PP). Após ver a bancada da situação rejeitar todos os seus projetos, o ilustre ameaça pedir à Justiça que obrigue a Câmara a reanalisar suas proposituras. Ora, vereador, mesmo que a Justiça forçasse a Câmara a ferir o regimento para discutir matéria vencida, a maioria dos parlamentares a rejeitava novamente e ponto final. Marminino!

De olho no futuro

A Assembleia Legislativa promoveu, ontem, mais uma audiência do Fórum Itinerante do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Sergipe. O local escolhido foi o plenário da Câmara Municipal de Aracaju. Feito em parceria com a Fundação Dom Cabral, o estudo detalha a necessidade de se conhecer o passado e o presente para projetar o futuro, pontuando a importância para o crescimento do estado, quanto à geração de emprego e renda. Então, tá!

Haja birita

O consumo de birita está acontecendo cada vez mais cedo na vida das pessoas. Pesquisa feita pela Associação Brasileira de Alcoolismo e Outras Drogas revela que o uso do álcool e do tabaco começa em torno de 12 anos de idade, em média. Cerca de 12,5% da população brasileira são dependentes de álcool. E o consumo de “cana” entre as mulheres aumentou 55% nos últimos 10 anos. Hic, hic!

Missa para Déda

Será celebrada nesta quinta-feira, uma missa para marcar os oito anos da morre do ex-governador de Sergipe, Marcelo Déda (PT). Vítima de câncer, o petista morreu, no dia 2 de dezembro de 2013, aos 53 anos, quando estava no segundo mandato de governador. Agendado para às 17h, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro São Conrado, o ato religioso será celebrado pelo padre Marcelo Conceição. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 6 de janeiro de 1911.

* É editor do Portal Destaquenotícias