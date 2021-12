Circuito Beneficente de Artes Palco dos Sonhos chega à Aracaju

O Circuito Beneficente de Artes teve início em 11 de Novembro de 2021, em Propriá, onde permaneceu até o dia 17 de Novembro. De lá seguiu para Laranjeiras, do dia 18 ao dia 24 de Novembro. Agora chegou a vez da capital sergipana receber a exposição itinerante e solidária da Palco dos Sonhos. A estreia acontece nesta sexta-feira, dia 03 de novembro, às 20h, no Centro Cultural de Aracaju, localizado na Praça general Valadão.

“Cumprimos nosso objetivo de garantir o acesso à arte Sergipana, recebemos mais de 600 visitas. Além de promover a cultura e difundir as artes plásticas em suas diversas linguagens, a Palco dos Sonhos e os artistas Antônio da Cruz, Aquiles Castro, Nino Karvan, Sônia Mellone e a curadora da exposição Fernanda Kolming, abraçam uma causa social”, destacou o diretor da Palco dos Sonhos, Luca Pineyro.

O Circuito, que circula com quatro exposições, com 15 obras de cada artista, é também uma ação coletiva da empresa, com os artistas e com o público. O objetivo do Circuito Beneficente de Artes não é somente de oferecer ao público a apreciação das belas sessenta obras que estão em exposição, mas também para ajudar a quem precisa. Cada artista escolheu uma comunidade ou instituição. Serão beneficiadas as instituições: Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe(AAACASE); Creche Ação Solidária Almir do Picolé e as Comunidades Quilombolas: Maloca (Aracaju) e Mussuca (Laranjeiras).

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Aracaju, do Centro Cultural de Aracaju, da Funcaju, e da Funcap. A entrada é um kilo de alimento não perecível, a exposição ficará aberta ao público das 8h às 17h, até o dia 17 de dezembro, de terça à sábado.

Ascom Palco dos Sonhos