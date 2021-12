Com máscaras de bruxo, homem conhecido como “Mago” é preso

Nesta quarta-feira, 1º, a Polícia Civil de Ribeirópolis realizou a prisão em flagrante de Deivid dos Santos Silva, popularmente conhecido como “Mago”, pela prática do crime de tráfico de drogas e suspeita de roubo na região. Durante a detenção, realizada no município, foram apreendidos pela equipe substâncias de caráter entorpecente e semelhantes à cocaína e à maconha, além de uma balança de precisão e outros itens tipicamente utilizados no comércio ilegal de drogas.

O delegado Gregório Bezerra, responsável pelo caso e coordenador da operação policial, explicou que “denúncias davam conta de que o homem praticava o tráfico de cocaína e realizava assaltos ocultando sua face com máscaras de bruxo”. Máscaras estas que também foram apreendidas pelos policiais civis durante a prisão de Deivid.

A Polícia Civil sergipana reforça os trabalhos para proteger e servir a população e frisa a importância de que, em caso de ciência de crimes, denúncias sejam realizadas através do Disque-Denúncia 181. O sigilo do denunciante é expressamente garantido.

