Covid-19: Aracaju registra queda de 99,5% nos óbitos em relação ao pico da doença deste ano

Com o avanço da vacinação contra o coronavírus em Aracaju, onde 80% da população com idade a partir de 12 anos já completaram o esquema vacinal, o número de óbitos decorrente da doença tem caído significativamente.

Comparado ao mês de abril, quando foi registrado o pico do número de óbitos deste ano, novembro registrou queda de 99,5%, uma redução de 417, em abril, para apenas 2, em novembro. Esta queda está diretamente ligada ao avanço da campanha de imunização contra a covid-19, desenvolvida de maneira eficaz pela Prefeitura de Aracaju.

Em 2021, foram registradas 1.509 mortes por covid-19 e aplicadas 996.209 doses do imunizante, em Aracaju, até o momento. Com o cruzamento dos dados entre doses aplicadas e número de óbitos, é possível constatar essa relação de queda.

Em janeiro foram registradas 86 mortes por covid e aplicadas 8.146 doses; em fevereiro 97 óbitos e 18.380 doses; em março 283 óbitos e 50.543 doses; em abril 417 óbitos e 69.765 doses; em maio 307 e 62.822 doses; em junho 206 óbitos e 130.063 doses; em julho 81 óbitos e 117.557 doses; em agosto 20 óbitos e 161.524 doses; em setembro 2 óbitos e 176.318 doses; em outubro 8 óbitos e 129.000 doses e em novembro 2 óbitos e 72.091 doses aplicadas.

A Referência Técnica das ações de combate ao coronavírus da Secretaria Municipal da Saúde, Mariana Aragão, reforça que apesar desse avanço os cuidados básicos devem ser continuados e que o Município continua promovendo outras ações para a detectar e tratar pessoas com novas infecções.

“A SMS mantém as testagens, inclusive para pessoas assintomáticas, o que nos ajuda a continuar mapeando o comportamento do vírus em nossa cidade. Para além disso, é essencial que mesmo com a conquista dessas reduções, ainda haja a manutenção da vigilância por parte da população em relação às medidas sanitárias básicas, como usar máscaras e evitar aglomerações, principalmente em ambientes fechados”, ressaltou.