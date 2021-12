Cptran registra 71 acidentes de trânsito envolvendo motoristas embriagados nos meses de janeiro a novembro de 2021

A CPTRAN, órgão de trânsito de Policia Militar do Estado de Sergipe que atua na região da capital, bem como na grande Aracaju, registra os acidentes de trânsito quando ocorrem vítimas, ou seja, pessoas lesionadas gravemente ou que percam as suas vidas.

Em 2021, 71 acidentes registrados na capital foram flagrados condutores embriagados ou com sintomas de haver ingerido bebida alcoólica, o que agrava mais ainda a situação deste motorista, pois todo condutor que se envolve em acidentes deixando vítimas embriagado ou com sintomas de embriaguez, perde o direito a fiança na delegacia, fora o processo judicial pelos crimes cometidos, além da multa de 2.934, 70 reais (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) e suspensão da carteira por um) ano.

“O álcool combinado com direção é a segunda maior causa de mortes no Brasil, perdendo apenas para o excesso de velocidade, fazendo com que a operação lei seca seja imprescindível para fiscalização e redução de acidentes, mas, ainda sim, não há um final de semana sem flagrar condutor embriagado nos corredores de transito de Aracaju, infelizmente ainda há muita imprudência por parte dos nossos motoristas”, afirma o Major Silveira, comandante da CPTRAN.

A CPTRAN está disponível a sociedade sergipana 24 horas por dia e sete dias por semana através do 190 da Polícia Militar.

Com informações e foto da CPTAN