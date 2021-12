Decidido: município de Estância não vai realizar reveillon

A polêmica estava crescendo com referência ao Reveillon 2022, a tradicional festa da virada, na praia do Abaís, que acontecera na virada do ano na cidade de Estância. Muitas cidades brasileiras e grandes capitais cancelaram as suas festas tradicionais de final de ano.

A prefeitura que já tinha contactado com várias bandas que iriam tocar nessa festa, mas tudo foi desfeito. Na noite desta quarta-feira, 01, houve uma reunião no salão da prefeitura de Estância, para decidir a realização da festa de Reveillon nesse município.

Segundo a secretária de Cultura, Lidiane Nobre, o Comitê de Enfretamento à Covid 19, avaliou de forma sensata, de acordo com toda conjuntura nacional por conta dessa nova variante do Coronavírus (Ômicron), não avançar, no sentido de ter Reveillon em Estância. “O Abaís recebe milhares de pessoas que festejam o Reveillon, e é um momento de muita diversão, de reunir essa quantidade de pessoas, aja vista que as capitais brasileiras e a nossa, Aracaju, não tendo essa festa, obviamente essas pessoas lotariam as nossas praias, então a situação é de muita cautela e de muito cuidado”, disse Lidiane.

Lidiane Nobre salientou que o prefeito Gilson Andrade, tomou essa acertada decisão, pensando nas vidas que estariam se divertindo. “É preciso ter muito cuidado, o perigo é eminente, então foi a medida mais sensata que a gestão tomou nesse momento”, informou.

Sobre a realização do carnaval, a secretária de Cultura salientou que somente a reunião foi para discutir o Reveillon, e sobre as outras festividades, ela pediu para aguardar as próximas normativas, para poder tomar outras atitudes.

De acordo com informação, só haverá a soltura de fogos de artifícios, quanto na cidade, como na praia do Abaís.

Por Magno de Jesus – ATribuna Cultural