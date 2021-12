Dra. Paula Saab recebe Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Aracaju

A mastologista e cirurgiã de mama da Clínica Cormamare, com especialização em cirurgia, oncologia e radioterapia mamária pelo Hospital Sírio Libanês e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, Dra. Paula Saab, foi homenageada na última quinta-feira (02), na Câmara de Vereadores de Aracaju, com uma moção de aplausos pelos relevantes serviços prestados de forma solidária a todas as mulheres durante o mês de outubro, levando informação sobre prevenção, diagnóstico e tratamento contra o Câncer de Mama. O reconhecimento ocorreu através de um requerimento de autoria da vereadora, Sheyla galba (Cidadania), pelos relevantes serviços prestados à sociedade. “Dra Paula é uma mulher diferenciada, um ser humano sensacional e profissional espetacular, que atua com amor na luta contra o câncer”, ressaltou a vereadora.

“Fiquei muito emocionada. Não é nada fácil enfrentarmos as dificuldades que se impõe na busca pela assistência oncológica de qualidade, mas são carinhos e reconhecimentos como esse que nos fortalecem”, finalizou Dra. Paula bastante emocionada.