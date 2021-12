Ministro Rogério Marinho assina ordem para a licitação do primeiro trecho do Canal do Xingó

O ex-deputado federal e ex-prefeito de Canindé do São Francisco, Heleno Silva (Republicanos), representante do Escritório Político em Brasília, esteve nesta quarta-feira (01) com o ministro Rogério Marinho, no Ministério do Desenvolvimento Regional, para a assinatura da licitação do 1º trecho do Canal do Xingó.

Representando o governador Belivaldo Chagas, Heleno disse que “esse ato é uma vitória para o nosso estado, pois o Canal de Xingó é uma obra grandiosa que será fundamental para combater os efeitos da seca em Sergipe. O que hoje é sertão irá se transformar em berço da produção de alimentos, gerando emprego e renda para nossa gente”, disse.

Para Heleno, “esse é um momento especial para nós, sergipanos. É o primeiro passo que o Governo Federal dá para garantir a Sergipe esse grande projeto de irrigação que fará a diferença na vida do nosso povo”.

Segundo o ministro Rogério Marinho, após concluído, o Canal de Xingó vai permitir que haja segurança hídrica para o estado de Sergipe nos próximos 50, 60 anos. É uma ação relevante, que conta com a participação decisiva da bancada do estado na alocação dos recursos necessários para sair do papel”, ressaltou.

Além do titular do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) e do presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vale do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marcelo Moreira, assinaram o documento o secretário Heleno Silva e os senadores por Sergipe Alessandro Vieira e Maria do Carmo Alves, e os deputados federais Bosco Costa, Fábio Henrique, Fábio Mitidieri, Fabio Reis, Gustinho Ribeiro, Laercio Oliveira e Valdevan Noventa.

O projeto do Canal Xingó foi particionado em quatro fases. A fase 1, com extensão de 113 quilômetros, foi subdividida nos lotes 1 e 2 e está localizada nos municípios de Paulo Afonso (BA), Santa Brígida (BA), Canindé do São Francisco (SE) e Poço Redondo (SE). O lote 1 está com o projeto executivo concluído e aprovado, e o lote 2 está em fase de elaboração do projeto básico.