ITPS interdita mais de 140 mil metros de fios e cabos irregulares na operação “Energia Segura”

Fios e cabos elétricos com indícios de irregularidades foram interditados pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) – Órgão Delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) durante uma operação especial realizada em estabelecimentos comerciais de Aracaju.

Na manhã desta quinta-feira (02), o ITPS deu continuidade a ação realizando vistoria em alguns estabelecimentos da capital.

A operação denominada “Energia Segura” ocorreu simultaneamente em diversos estados do país com objetivo de retirar do mercado fios e cabos elétricos que não obedeciam aos padrões de segurança estabelecidos pela legislação do Inmetro. Em Sergipe, a ação contou com apoio da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção ao Consumidor, e do Procon Estadual.

– Balanço parcial – 29/11 a 01/12 – 140 mil metros interditados/ 17 estabelecimentos percorridos.

O ITPS destaca ainda que a operação ‘Energia Segura’ ocorrerá em todo o território nacional. A ação visa proteger o consumidor, já que esse tipo de produto, quando não atende aos padrões de segurança estabelecidos pela legislação, pode causar incêndios, maior consumo de energia, além dos curtos-circuitos.

Os fiscais utilizaram um equipamento portátil – microhmímetro – que permite medir in loco a resistência dos fios e cabos elétricos. O material interditado apresentava resistência fora do padrão permitido pelo Inmetro.

Foto: Ascom/ITPS