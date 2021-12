Laércio Oliveira discute agronegócio sergipano com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina

O deputado federal Laércio Oliveira esteve no Ministério da Agricultura para reunião com a ministra Tereza Cristina e o secretário executivo Marcos Montes a para falar sobre a realização do Sealba AgroShow, um grande evento do agronegócio, que acontecerá em fevereiro de 2022, no Parque Cunha Menezes em Itabaiana.

Participaram da reunião também o superintendente da Agricultura em Sergipe Haroldo Araújo Filho e o presidente da Federação da Agricultura de Sergipe Ivan Sobral.

Sergipe, Alagoas e Bahia formam o Sealba, território com características comuns e que dá nome ao show do agronegócio. Os números impressionam: a expectativa de 5 mil pessoas por dia, nos três dias de evento.

“Nosso principal objetivo é discutir a agronegócio, pautar o que precisa melhorar, unir forças com o legislativo, o judiciário e o mais importante, como o setor pode colaborar com a economia do Brasil”, explicou Ivan Sobral.

Laércio destacou a importância do setor para a economia de Sergipe. “Nosso estado se destaca no agro desde os tempos coloniais. O setor gera emprego e garante o sustento de 225 mil pessoas”, disse Laércio.

Foto assessoria

Por Carla Passos