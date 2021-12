Luciano Pimentel destaca que SergipePrevidência é o 2º RPPS estadual com Nível 3 do Pró-Gestão

O deputado estadual Luciano Pimentel utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, 2, para destacar que o SergipePrevidência é o segundo RPPS estadual certificado com o Nível 3 do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Pró-Gestão), do Governo Federal. O Instituto é o quarto nacional a obter esse resultado, até então alcançado pelo RPPS de Recife (PE), de Ubatuba (SP) e de Alagoas (AL).

De acordo com o parlamentar, essa é uma conquista que merece ser ressaltada, pois reflete a seriedade do trabalho executado pelo SergipePrevidência. “Precisamos valorizar e reconhecer os profissionais que atuam no instituto por tudo que eles tem feito na gestão desse fundo de previdência. É importante que essa Casa leve ao conhecimento da população essa certificação e esse respeito a nível nacional obtido pelo SergipePrevidência”, disse Luciano Pimentel, continuando.

“O funcionário público sergipano pode se orgulhar e saber que tem um fundo de previdência com uma equipe técnica qualificada e gestão eficiente. Isso tranquiliza a todos nós. Parabéns ao presidente, José Roberto Lima, ao diretor de Previdência, Gildo Xavier, ao diretor Administrativo e Financeiro, José Normando, e a todos os profissionais do SergipePrevidência”, concluiu o deputado.

Desenvolvido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, o Pró-Gestão avalia a capacidade de gestão e de modernização de sistemas previdenciários em todo o país, por meio da utilização de boas práticas de administração de recursos e da gerência geral das instituições e sistemas previdenciários. São observados critérios de Governança Corporativa, Controle Interno e Educação Previdenciária.

Assessoria Parlamentar

Foto: Jadilson Simões/Alese