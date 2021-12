Maria participa da assinatura licitação das obras do Canal de Xingó

A obra, idealizada pelo ex-governador João Alves, recebeu R$ 5 milhões de emenda da senadora

Ao participar da assinatura da licitação para o início do primeiro trecho das obras do Canal de Xingó, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) comemorou o feito e disse que o seu coração se enche, ainda, mais de esperança, pois “essa a construção do Xingó significa a redenção do povo sofrido, especialmente, do sertanejo, uma vez que ela permitirá levar água do São Francisco para o Sertão sergipano”.

O ato ocorreu no gabinete do ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e contou com a presença de parlamentares da bancada federal sergipana. “Eu destinei cerca de R$ 5 milhões, em emenda, para viabilizar essa obra, idealizada e toda estruturada por João” (Alves Filho, in memorian). Maria lembrou que “João trabalhava nesse projeto com muito afinco, pois sempre foi um apaixonado pelo seu povo”.

Para ela, a iniciativa é uma honra à memória do ex-gestor que deixou a sua marca em todo o Estado com obras estruturantes. “O Canal de Xingó é algo que trará segurança hídrica para Sergipe e criará melhores condições de vida para o sertanejo. É preciso levar água o quanto antes, para que o sergipano viva com alegria e dignidade e tenha condições de criar seus filhos e trabalhar na sua terra”, disse Maria.

Em outubro passado, em Propriá, ela participou da assinatura da Ordem de Serviço que autorizava o início dessa obra. “É um orgulho imensurável ver concretizando um sonho visionário de João, de utilizar as águas do Rio São Francisco para abastecimento humano e para a agricultura irrigada”, disse a senadora.

A primeira fase do Canal levará a água de Paulo Afonso, na Bahia, a Poço Redondo, em Sergipe. “Essa obra garantirá tranquilidade para os mais de 2 milhões de cidadãos que são atendidos, atualmente, pelos 25 sistemas de abastecimento existentes em nosso Estado. Houve um crescimento populacional, sem que houvesse projeto hídrico para atender a essas novas demandas”, disse Maria.

