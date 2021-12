“Não podemos aceitar essa conduta imoral”, diz presidente do DC Mulher sobre Danielle Garcia

Nesta quinta-feira, 02, a presidente do diretório do DC de Aracaju e Presidente da AMA – Associação das Mulheres de Aracaju, Giovanna Rocha, participou do Programa Impacto, Rádio Jornal, apresentação de Gilmar Carvalho, e criticou a delegada e presidente do PODEMOS Sergipe, Danielle Garcia, após ela tentar tirar a deputada estadual Gracinha Garcez (PSD-SE) da Alese, para colocar o 2º suplente, que vem a ser Carlos dos Santos Silva (Carlão Vigilante), acusado pela polícia e denunciado pelo Ministério Público pela tentativa de homicídio .

“Eu não posso ser conivente com a atitude de uma outra mulher, que é delegada e presidente de partido. A conduta é totalmente imoral. Ela deveria prezar por mais mulheres na política. Como é que uma delegada, além de tirar uma mulher, quer colocar um criminoso dentro da Alese? Eu acho que ela está pensando que na Alese e na justiça, quem manda é ela. Eu acho que ela quer mostrar serviço, sem ter. A realidade é essa. Ela não tem serviço nenhum, a não ser exercer a profissão dela, porque recebe um salário para isso”, disse durante entrevista a Gilmar Carvalho.

A presidente do DC e AMA questionou: “Como é que nós vamos colocar um representante com uma ficha “maravilhosa” dessa? Como ele vai representar o povo sergipano? Isso mostra a incompetência de “Danielinha”. “Danielinha” no diminutivo, pois demonstra total falta de experiência. E isso não é desculpa. Acredito que é um golpe desnecessário. Eu gostaria de saber o que Daniella Garcia fez pelas mulheres de Sergipe? Eu gostaria de saber o que Daniella Garcia fez pelas mulheres brasileiras? Eu gostaria de saber o que Daniella Garcia fez por Aracaju? Nada!”, argumentou Giovanna.

“Ela tem que repensar. O partido nacionalmente avaliar, pois ela quer colocar um criminoso para representar o povo sergipano, e ainda desmoralizar uma Assembleia Legislativa”, disse em seguida.

Segundo Giovanna: “Como delegada, mulher, mãe e filha, ela deveria ter sensibilidade. Ela não quer fazer nada, ela só quer dar os golpes de “colarinho branco”. Fazer isso é inaceitável. Ela deveria ter uma conduta e um posicionamento de uma mulher de coragem, de lutar pelo povo. Pra mim, ela não representa as mulheres, envergonha o próprio partido e o povo sergipano e brasileiro”, afirmou.

“Ela não conhece a força da mulher brasileira, e acho que nem sabe que somos a maioria da população, aí utiliza de ser mulher para se promover eleitoralmente. Não! Jamais ela fará isso, pois estarei aqui para questionar, pra falar e denunciar. Não podemos aceitar essa conduta imoral de uma mulher que não tem condições de estar à frente de um partido”, concluiu Giovanna Rocha.

Da assessoria