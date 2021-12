“Não sou mulher de mentiras! Quando falo, eu provo”, afirma vereadora sobre cintilografias

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) rebateu, nesta quinta-feira (02), a nota divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde de que a notícia divulgada por ela que cintilografias estão sendo negadas pelo órgão a pacientes oncológicas é falsa. A parlamentar reforçou a denúncia, mostrou novamente as solicitações negadas e exibiu o vídeo de uma paciente que mesmo com a solicitação médica não conseguiu a liberação.

“Eu não estou vereadora por acaso. O meu mandato nesta Casa é para lutar pelo tratamento oncológico digno em Sergipe, não apenas em Aracaju. Eu não sou mulher de mentiras! Quando falo, eu provo”, assegurou Sheyla Galba, lembrando que na última terça-feira (30), acompanhou um grupo de oito mulheres com câncer e com suspeita de metástase óssea no Ministério Público de Sergipe – MPE/SE para protocolar uma ação relacionada ao problema.

A vereadora destacou sua surpresa ao receber da presidente da Associação Mulheres de Peito um recorte de uma matéria de jornal onde a secretaria diz que é falsa a denúncia que o órgão estaria negando a marcação de exames de cintilografia a pacientes com câncer. “Mas eu reitero aqui: eu não sou mulher de mentiras. Nós estamos falando de pessoas com câncer que podem estar com suspeita de metástase”, salientou.

“Se o médico, vou mostrar mais uma vez, passou para a paciente Eliane Santos, que entrou comigo no Ministério Público para falar com a promotoria do MPE, o exame para ser feito no período do trimestral, não é a secretaria de Saúde que vai negar, como negou três vezes”,complementou.

Durante o discurso, a parlamentar reproduziu um vídeo da paciente relatando o problema. “Entramos com a ação no MPE porque tem paciente que não tem condições de pagar para fazer uma cintilografia. Eliane não está conseguindo andar direito e esse exame trimestral o médico passou porque sabe da necessidade. Portanto, Secretaria Municipal de Saúde, nem Sheyla Galba e nem Mulheres de Peito vão atrás da solução de um problema se não tiverem ciência do que estão fazendo”, enfatizou.

“Essa gestão tem mania de dizer que a gente está com notícia falsa e que o que falamos é mentira. Porém, nós provamos o que falamos. Eu sei o que é ter um câncer e o que é correr atrás de um tratamento. E eu estou aqui para lutar pelos pacientes oncológicos e não admito que ninguém mande notinha para a imprensa dizendo que nós Mulheres de Peito estamos estamos com notícia falsa. Lutamos pelo tratamento digno para todos os pacientes com câncer de Sergipe”, concluiu Sheyla Galba.

Assessoria de Comunicação