Natal Iluminado: trânsito no Centro terá bloqueios temporários até o fim do mês

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que durante o mês de dezembro, alguns pontos do Centro da cidade terão bloqueios temporários por conta do Natal Iluminado 2021. A medida é importante para garantir a segurança da população que visita a decoração natalina nas praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Barroso.

Durante o mês de dezembro, de quinta a domingo, das 18h30 às 22h, o trecho da rua Itabaiana entre as travessas José de Faro e Benjamin Constant será bloqueado, e fica proibido o tráfego de veículos no local. A rota alternativa para quem deseja ir para o Centro é a rua de Lagarto.

Além disso, aos finais de semana acontece a parada “Um sonho de Natal” e, por causa do desfile, também serão feitos bloqueios temporários e desvios no trânsito aos sábados e domingos nas ruas Itabaiana com Maruim, e Propriá com Capela, a partir das 18h, para a passagem do desfile.

Com o desvio, o condutor que trafega pela rua Itabaiana sentido Centro, pode usar como rota alternativa a rua de Lagarto. Já para quem vem pela rua Propriá e deseja acessar a avenida Beira Mar, a rota alternativa é a avenida Barão de Maruim.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, informa que os bloqueios e a presença dos agentes são fundamentais para a segurança da população que vai visitar o Natal Iluminado. “Os bloqueios são necessários não somente para a organização do trânsito, como também para a segurança de quem vai visitar o Natal Iluminado. Então montamos operações de trânsito para que as pessoas possam ir à região com tranquilidade”, disse.

O diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, reforça a importância dos condutores ficarem atentos aos bloqueios e sinalizações. “A região do Centro está bastante movimentada de quinta a domingo, principalmente, por causa do projeto natalino e é importante que os condutores redobrem a atenção, fiquem atentos às sinalizações e reduzam a velocidade ao trafegarem pela área”, alerta.

Projeto

O Natal Iluminado 2021 é uma realização da Prefeitura de Aracaju, em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SE).

A programação deste ano teve início no dia 20 de novembro e segue até o dia 6 de janeiro de 2022. Além dos 4,5 milhões de pontos de luz e da decoração temática, durante 49 dias o Natal Iluminado terá atrações musicais, artísticas e as Paradas “Um Natal dos Sonhos”, desfile natalino que acontece aos finais de semana na região do Centro.

Foto: Ascom/SMTT