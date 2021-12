Operação Craytus: Ação conjunta garante a segurança dos valores distribuídos para agências bancárias em Sergipe

Em ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar e o Grupamento Tático Aéreo (GTA) foi deflagrada a Operação Craytus. O trabalho foi realizado tendo em vista o alto valor em dinheiro que circulou pelo estado para o pagamento do salário do mês de novembro e também do 13º salário dos servidores da administração estadual de Sergipe. A operação ocorreu entre a segunda-feira (29) e a madrugada desta quarta-feira (1º).

A ação policial contou com o reforço do policiamento no patrulhamento ostensivo e repressivo, intensificado durante todos os dias que abrangeram a estratégia de distribuição do pagamento dos servidores estaduais de Sergipe.

A operação foi realizada em todo o estado e com o reforço no policiamento nos municípios da região do Alto Sertão – Poço Redondo e Monte Alegre -, Agreste Central – Carira e Frei Paulo -, Baixo São Francisco – Pacatuba e Brejo Grande -, Centro-Sul – Poço Verde, Riachão do Dantas e Simão Dias -, e Sul – Cristinápolis, Tomar do Geru, Itabaianinha, Umbaúba, Arauá e Salgado.

Informações e foto SSP