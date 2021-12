Professora Ângela Melo questiona metas do PPA 2022-2025 enviado pela Prefeitura de Aracaju

“Há um conjunto de metas e indicadores propostos pela Prefeitura que são confusos ou não condizem com as necessidades da nossa cidade”. Com essas palavras, a vereadora Professora Ângela Melo (PT) apresentou questionamentos ao projeto do Plano Plurianual 2022-2025, enviado pela Prefeitura de Aracaju à Câmara Municipal.

A parlamentar também chamou a atenção para a responsabilidade do Poder Legislativo na discussão do PPA. “Não podemos fazer um debate e aprovação a toque de caixa. Precisamos olhar para todos os dados, metas e objetivos com tempo, de forma minuciosa, afinal estamos falando de recursos que devem ser para a melhoria da qualidade de vida da nossa população”, disse.

Um dos pontos criticados por Professora Ângela Melo foi em relação ao desemprego. “A taxa de desemprego na nossa cidade é de 20,9%, mas a meta da Prefeitura é diminuir esse índice em menos de 2% pelos próximos quatro anos. Essa é uma meta muito tímida. A redução das desigualdades, que passa pela redução do desemprego, deve ser uma das principais diretrizes de qualquer administração pública”, defende Ângela.

A vereadora questionou também a perspectiva da Prefeitura de Aracaju sobre as pessoas em maior vulnerabilidade. “No projeto do PPA, está descrito que uma das metas é reduzir o quantitativo de famílias em situação de extrema pobreza, mas os dados vão no sentido contrário, ao projetar um aumento das famílias nessa situação entre 2021 e 2022”.

Durante o seu discurso na manhã desta quinta-feira no Plenário da Câmara, Professora Ângela Melo mencionou problemas também em metas da área de educação, meio ambiente e cultura, dentre outros.

“Esses números apresentados pela Prefeitura me parecem como um atestado de que não se consegue trabalhar para o que deve ser o nosso objetivo principal”, frisou.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Vereadora Professora Ângela Melo (PT/Aracaju)

Foto: Gilton Rosas