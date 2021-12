SES abre o Dezembro Vermelho com diversas ações simbólicas, educativas, informativas e testagens junto à população

A Secretaria de Estado da Saúde abre o Dezembro Vermelho com diversas ações simbólicas, educativas, informativas e testagens voltadas para o enfrentamento do vírus HIV, a Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST) em Sergipe.

As luzes do Centro Administrativo da SES e do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE) ficaram avermelhadas em alusão à campanha nacional. Além disso, os trabalhadores receberam laços vermelhos para lembrarem da importância da prevenção e do tratamento para quem vive com o vírus HIV.

O médico e gerente do Programa IST/AIDS, Almir Santana, lançou no Colégio Estadual Professor Acrisio Cruz, na manhã da última quarta-feira, 01, o Jogo informativo sobre Prevenção Combinada. A estratégia lúdica e educativa foi criada pelo setor de vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES) com o objetivo de reforçar junto aos jovens, a campanha “Conheça Novas Formas de Prevenção ao HIV: PEP E PREP”.

Nesta quinta-feira e sexta-feira, dias 02 e 03, o médico está participando no Ministério da Saúde, em Brasília, do Seminário dos Coordenadores dos Programas IST/AIDS, dentro da programação, Dr. Almir Santana terá espaço para a apresentação do jogo criado pela SES. O objetivo é conseguir que o material possa ser distribuído para todo o Brasil.

Na noite da quarta-feira, uma equipe da diretoria de Vigilância em Saúde da SES estacionou a unidade móvel no calçadão da 13 de julho com o objetivo de oferecer testes à população que transita na localidade. “Ontem realizamos 75 testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, dos 75 disponibilizados, realizamos 71 e apenas 1 foi reagente para HIV sem sífilis e hepatites virais. A SES sempre realiza testagem neste local e a população é bem aberta. Além disso, com o camisildo oferecemos autotestes para HIV com populações prioritárias, identificamos essas populações no momento de aconselhamento e disponibilizamos para que entreguem aos parceiros sexuais os testes”, informou João Lucas Lima, gerente de doenças transmissíveis da SES.

Na ocasião, estiveram presentes estudantes de diversos períodos dos cursos de medicina e enfermagem da Universidade Federal de Sergipe (UFS) que, anualmente, às 18h do dia 1 de dezembro, promovem um ato simbólico acendendo velas para lembrar as pessoas que morrem todos os anos em decorrência do HIV. Eles colaboraram, também, fazendo abordagem das pessoas, incentivando a testagem e realizaram 1 minuto de silêncio pelas pessoas que faleceram em consequência da Aids.

Fonte e foto SES