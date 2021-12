Shopping Jardins realiza campanha solidária ‘Balão dos Desejos’

Ação social acontece de 2 a 19 de dezembro e irá arrecadar brinquedos e presentes para crianças e adolescente do Oratório de Bebé

O Shopping Jardins convida a população sergipana a multiplicar o amor e realiza mais uma edição de sua já tradicional campanha solidária. Neste ano, a iniciativa recebe o nome de ‘Balão dos Desejos’ e acontece de 2 a 19 de dezembro, com o objetivo de promover a solidariedade e proporcionar um feliz Natal a 65 crianças e adolescentes assistidos pelo Oratório de Bebé em Aracaju (SE).

Para contribuir, basta ir ao espaço instagramável localizado na Praça de Alimentação Arcos, escolher uma cartinha e realizar a doação. O atendimento acontece diariamente, das 14h às 20h, e cada pessoa pode acolher quantos pedidos o seu coração desejar. No dia 22 de dezembro, Papai Noel e os personagens mágicos entregarão os presentes as crianças e adolescentes no Oratório de Bebé e todos os doadores estão convidados a participar deste momento especial.

Oratório de Bebé

Com mais de um século de história, o Oratório Festivo São João Bosco foi fundado em 1914 pela senhora Genésia Fontes, mais conhecida como “Mãezinha Bebé”. Ao longo dos anos, a instituição sem fins lucrativos vem desenvolvendo diferentes projetos de assistência a crianças e adolescentes.

Hoje, o Oratório oferece reforço escolar, oficinas artísticas, culturais e esportivas, assistência espiritual e odontológica a 65 crianças e adolescentes, de 6 a 12 anos. Em sua sede localizada no bairro Suíssa em Aracaju, realiza também o Projeto de Sustentabilidade Ecológica com o cultivo de horta, sob assessoria de agro tecnólogo. Por meio desta iniciativa, as crianças conhecem todo o processo de semeadura, cultivo, benefícios das hortaliças e aprendem a valorizar a alimentação saudável.

As crianças e os adolescentes frequentam escolas da rede pública e são acompanhados pela instituição – tanto na frequência quanto no aproveitamento -, fortalecendo o trabalho conjunto com a família e a escola.

