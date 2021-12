Últimos dias do mutirão de negociação da Energisa, Procon e CDL

Mutirão segue até sexta-feira na Praça General Valadão

Os clientes da Energisa Sergipe terão mais uma oportunidade de negociar seus débitos de energia. O mutirão de negociação da Energisa, Procon/SE e a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL acontece até a próxima sexta-feira, 3, na Praça General Valadão.

Entre as opções facilitadas de pagamento está o desconto de até 40% para quem estiver com faturas a mais de 180 dias em atraso. Quem não puder pagar dessa forma, tem a opção de parcelar o valor no cartão de crédito em até 24 vezes e 18 vezes no boleto. Essas condições especiais são voltadas para os clientes das classes: Residencial, Rural, Comercial e Industrial, atendidos em baixa tensão.

“O nosso objetivo é facilitar a vida dos clientes, analisando a situação de cada um para chegar na melhor negociação possível. Estamos realizando plantões no final de semana e esse mutirão com outras instituições para facilitar a quitação de débitos” explica o coordenador comercial da Energisa, Francis Guimarães.

Para negociar os débitos, basta ir até o stand da Energisa, na Praça General Valadão, apresentar documento com foto e uma conta de energia da unidade consumidora. O horário de atendimento é das 8h30 às 16h. A Energisa também está com stand no município de Itabaiana (Em frente ao Supermercado Nunes Peixoto) e no município de Nossa Senhora do Socorro, no estacionamento do Shopping Prêmio.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas