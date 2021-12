Valmir diz que “se eu fosse governador, Sergipe seria como o município de Itabaiana”

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, deixou claro seu desejo de ser candidato a governador de Sergipe, mas que nada está confirmado.

Em entrevista ao programa Sem Censura nesta quinta-feira (02) ,Valmir disse que “se as pesquisas apontarem que a população de Sergipe quer realmente a mudança e que deposita a esperança em Valmir de Francisquinho, nós vamos nos colocar à disposição. Se não, vamos caminhar com quem estiver melhor para a disputa do cargo de governador”, afirmou.

O ex-prefeito de Itabaiana disse que revolucionou o município, avançando 50 anos em 8, durante seu mandato, e que se fosse governador, Sergipe seria como o município de Itabaiana.

Valmir também rebateu as críticas do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Luciano Bispo (MDB), que disse não enxergar no ex-gestor um tocador de obras estruturantes em Itabaiana.

“Minha forma de administrar foi julgada pelo povo. Ganhei duas eleições seguidas, sendo a segunda com 18 mil votos de diferença para o segundo colocado, que era o irmão dele. Ele foi julgado pelas ações ou omissões dele. Então, não se escreve essa fala dele”, disse.

Valmir também falou sobre sua ida a Brasília para a cerimônia de filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL a convite do presidente da sigla Valdemar da Costa Neto.

Por Everton Jr., do Alô News