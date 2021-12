Workshop – fios (crespos, cachos e ondas) e autoestima da mulher negra 

O racismo em relação a estética negra e a estrutura do cabelo negro crespo/cacheado tem impactos negativos na autoestima da mulher negra, pensando nisso que a PLENA ROSA DISTRIBUIDORA acredita na importância de qualificar profissionais para saber lidar não apenas com os fios, mas principalmente com a autoestima e com o propósito de despertar o melhor dessas mulheres e vê-las mais felizes em sua jornada.

No próximo dia 06 de Dezembro, no Delmar Hotel, você terá a oportunidade de participar de uma grande imersão sobre os ‘FIOS E AUTOESTIMA DA MULHER NEGRA’. Vamos treinar profissionais para saberem lidar com os fios e com a sua autoestima, amenizando as dores que tanto afetam a autoestima da mulher negra.

Reunimos o conteúdo necessário para inseri-los nesse mundo através de um treinamento completo com Teoria e Prática do Profissional dos crespos e cacheados.

Este curso é destinado desde pessoas completamente leigas no assunto quanto profissionais da área que desejarem embarcar profissionalmente no mundo do cabelo encaracolado, aprendendo as técnicas da Consultora dos crespos e Cachos, desde o atendimento até a finalização de um belo cabelo crespo.

Serão 8 horas intensivas de imersão de curso com conteúdo, envolvendo teoria e prática com modelos reais. ministrado pela Técnica Veronica Santos de Salvador.

Os inscritos terão direito a um

Certificado de capacitação, almoço, e ainda participa de sorteio de brindes.

Local : Delmar Hotel ( Orla de Atalaia)

Data: 06/12/2021

Cronograma do curso:

TRICOLOGIA, DICAS DE CORTES, MEMÓRIA DE CACHOS, TEC.PERMANENTE AFRO, CRONOGRAMA CAPILAR PRÉ E PÓS QUÍMICA, INTELIGÊNCIA PROFISSIONAL,

Parceiros:

SALÃO PARCEIRO X MEI e PROFISSIONAL PARCEIRO

Investimento :

R$ 180 + 1KG de alimento o aluno inscrito tem direito a um 1kg de reconstrução.

Maiores informações :9 9924 -0812 /98813-8445)

Fonte e foto assessoria