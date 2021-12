24 mil disputam uma vaga no concurso público da Câmara Municipal de Aracaju no domingo

O concurso da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) será realizado no próximo domingo (05) e será aplicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) seguindo todos os protocolos sanitários. A prova inicialmente seria realizada em maio de 2020, mas devido à pandemia precisou ser adiada. Na segunda-feira, 29, a FGV divulgou o local de prova e para conferir acesse o site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/cma20 .

As provas serão aplicadas em dois turnos distintos. No turno da manhã, das 8h às 12h, farão as provas os cargos de nível superior e a tarde, das 14h às 18h, os inscritos nas vagas de nível médio e técnico. Os portões fecham 7h45 e 13h45, respectivamente.

O certame é disputado por cerca de 24 mil candidatos, concorrendo às 52 vagas, destas, 34 para nível médio e técnico e 18 para nível superior. Cerca de 1100 pessoas solicitaram a devolução

O presidente da CMA, Nitinho (PSD), se mostrou esperançoso em receber os novos funcionários. “Eu acredito que todos esses jovens que se prepararam e estão ansiosos para que chegue o dia do concurso. Tenho certeza que a FGV preparou a prova com transparência seguindo todas as regras de segurança sanitárias e estará atenta para combater qualquer tipo de fraude”, relatou.

O(A) candidato(a) deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 90 minutos do horário fixado para o seu início, munido de:

* caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;

* comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição;

* documento de identidade original;

* máscara de proteção facial, com cobertura total de nariz e boca, para uso pessoal.

O ingresso de candidato(a) no local de realização das provas será condicionado à utilização de máscara de proteção individual que cubra total e simultaneamente boca e nariz, bem como à aferição de temperatura.

Foto: César de Oliveira

Por Agência Câmara Aracaju