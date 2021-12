ABIH/SE aposta em festas privadas para aquecimento do turismo no período festivo de final de ano

O anúncio da não realização do tradicional show de Réveillon da Orla de Atalaia não minimizou as expectativas do setor hoteleiro para os eventos de final de ano, pois a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), destaca que os eventos privados, inclusive dos hotéis, irão aquecer o turismo no período festivo.

O presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, disse que apesar da não realização do show de Réveillon da Orla de Atalaia, o que não faltam são atrativos para as festas de final de ano na capital sergipana. Além dos eventos privados promovidos pelos hotéis, com grandes atrações artísticas e all inclusive, os bares e restaurantes também apostam em programações atrativas para os turistas.

O presidente ressalta que todos os eventos seguem o protocolo de segurança para a realização de eventos, como a limitação de público e as medidas de prevenção ao contágio da Covid-19. “Sergipe vem avançando na vacinação contra a Covid-19. Mais de 60% da população está totalmente imunizada com duas doses ou dose única, o que representa uma melhoria do cenário epidemiológico do estado. Temos um baixo índice de casos de Covid-19 e grande período sem registro de óbitos”, pontuou Antônio Carlos Franco Sobrinho.

“Estamos preparados para receber os turistas neste final de ano. Aracaju está linda, decorada pelos projetos do Natal Iluminado; os hotéis, bares e restaurantes já se preparam para oferecer diversas opções de programação festiva de final de ano, desta forma, estamos otimistas para o período”, declarou o presidente.

Foto Arquivo Empresarial

Texto Innuve Comunicação