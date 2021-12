Acelera Simão Dias: Ordem de Serviço para obras de pavimentações é assinada nesta sexta-feira

A Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, realizou nesta sexta-feira, 03 de dezembro, a solenidade de assinatura de ordem de serviço para pavimentação de diversas ruas da cidade.

O ato aconteceu em frente à Creche Municipal Professor Orlando de Carvalho Santana, localizada no Conjunto Belita Valadares.

Foi dada ordem de serviço para pavimentações das Ruas São José e Josino Barbosa (Pontos de ônibus); das ruas Poeta Hermes Andrade, “Q” e Padre Madeira; da estrada velha para Colônia e ruas Pedro Siqueira Mendes e Matadouro, além da Travessa José Vermelho.

Ato contou com as presenças, do prefeito municipal, Cristiano Viana, do vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, do deputado estadual, Luciano Pimentel, ex-deputado, Valadares Filho, vereadores e secretários municipais.

ASCOM / Prefeitura de Simão Dias

