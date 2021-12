Alunos produzem mais de 40 bocais e traqueias para realização de manovacuometrias

Alunos do curso de Fisioterapia da Universidade Tiradentes (Unit) produziram mais de 40 bocais em 3D, em parceria com o Fab Lab, do Tiradentes Innovation Center, para ampliar a realização de manovacuometrias no Centro de Saúde Ninota Garcia. A atividade é parte da disciplina de fisioterapia respiratória, ministrada pela professora Luciana Zago.

Segundo ela, os resultados foram melhores do que o esperado. “Tive a ideia de os alunos criarem seus próprios bocais para treino do manovacuômetro por dois motivos. Primeiro, pela pandemia, pois cada aluno precisa do seu bocal individual para aprender e treinar no aparelho. Segundo, por ser um bocal que não vende separado do aparelho, que custa em média R$ 2.000,00. Deu tão certo que conseguimos confeccionar mais de 40 bocais e traqueias”, disse.

Para ela, é importante incentivar os estudantes para a criação de instrumentos que beneficiarão a ciência e o tratamento dos pacientes. “Estimular a criatividade faz com que os alunos pensem em mais dinâmicas, condutas e oportunidades de fazer mais com menos e com o que estiver disponível no seu local de trabalho. Foi um trabalho maravilhoso e gratificante para mim enquanto docente da disciplina”, afirmou.

A aluna do sétimo período de Fisioterapia da Unit, Nayane Maria Santos das Chagas, foi uma das participantes da atividade. “Os resultados foram surpreendentes, pois além da peça ter ficado esteticamente muito semelhante à original, nós realizamos algumas alterações de dimensão para que a aplicação do exame fique mais confortável ao paciente”, expressou.

De acordo com a estudante, é importante se reinventar. “Associar a tecnologia à saúde e saber que podemos criar ou recriar objetos que agreguem em nossa profissão é incrível. Participar deste projeto não foi importante apenas para a turma, mas favoreceu grandemente também a todos os assistidos pelo Centro de Saúde Ninota Garcia. Foi uma experiência que marcará a minha vida acadêmica”, finalizou.

Manovacuometria

A manovacuometria é um exame rápido, simples e não invasivo para medir Pressão Expiratória Máxima (PEmáx) e Pressão Inspiratória Máxima (PImáx). Por meio do manovacuômetro, o fisioterapeuta avalia a musculatura respiratória do paciente. Para a realização do exame, o indivíduo posiciona a boca no bocal do aparelho, inspirando e expirando ao máximo, repetindo o movimento em posições diferentes.

Assessoria de Imprensa