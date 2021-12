Anderson de Tuca explica que o Saudoso Tuca 2022 será em formato virtual

Na sessão ordinária desta quinta-feira (2), o vereador Anderson de Tuca (PDT) falou sobre a realização do carnaval solidário “Bloco Saudoso Tuca” em 2022, que, de acordo com o calendário municipal, aconteceria no dia 20 de fevereiro,domingo que antecede o feriado de Carnaval. Em decorrência aos acontecimentos pandêmicos e a incerteza da segurança da saúde pública, o vereador optou por, mais uma vez, fazer a festividade de maneira virtual, em live nas suas redes sociais.

“A situação em Sergipe, em Aracaju está estável, mas devemos nos manter vigilantes. Tem 10 anos que realizo esse carnaval totalmente solidário, com o objetivo de arrecadar alimentos, onde coloco cerca de quatro mil pessoas na rua, estamos a dois anos sem realizar e vou continuar não realizando, mas não vou deixar de realizar o cunho social, que é a entrega das cestas. Então faremos lives, com artistas locais, para também não deixar de motivar, mas não será aberto ao público”, pronunciou em tribuna.

Os demais parlamentares apoiaram e parabenizaram a decisão de Anderson de Tuca, pois continuará fazendo a ação solidária, na arrecadação de cestas básicas, valorizará o trabalho dos artistas sergipanos e demonstra a preocupação com a saúde da população. Alguns dos seus colegas de parlamento também se comprometeram em ajudar com doação de cestas básicas.

“A gente entende que não há como mensurar a quantidade de gente em um evento aberto, e também não faria sentido, devido a toda história do Bloco, realizarmos de maneira fechada e restrita. É uma festa de celebração e também de homenagem ao meu pai Tuca. Por enquanto faremos de maneira virtual, acompanhem nossas redes sociais, que daremos todas as informações quando estiver mais perto da data”, disse.

Fonte e foto assessoria