Belivaldo reúne base aliada na segunda-feira

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há possibilidade real de um encontro das lideranças da base aliada, incluindo os pré-candidatos ao Governo e a Senado, com o governador Belivaldo Chagas (PSD). Está certo de que nada será definido nesta primeira reunião, mas certamente algumas orientações sobre o processo de escolha. Não há informação concreta sobre a pauta, o que existe de mais certo é que será o primeiro bate-papo entre todo o grupo, para traçarem diretrizes e tentar manter a unidade em torno desse projeto, até a escolha do nome que encabeça a chapa e que dá continuidade a um trabalho avançado que vem sendo realizado pelo mesmo bloco.

A informação é que será realizado um almoço, já na próxima segunda-feira, com todas as lideranças, inclusive para sinalizar que o objetivo de indicar um nome que seja do desejo da maioria não está apenas na teoria. Um fato, entretanto, demonstra ser bem claro: não haverá qualquer indicação agora, pode-se discutir o formato de como será realizada a escolha do provável candidato e a certeza de que tudo só acontecerá para valer a partir do próximo ano, com decisão final em janeiro ou fevereiro, podendo se estender até depois do carnaval.

Os deputados federais Laércio Oliveira (PP) e Fábio Mitidieri (PSD), o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) são pré-candidatos que estarão à disposição da base para a escolha. O conselheiro do TCE, Ulices Andrade também sustenta uma possível candidatura e trabalha de forma discreta para ser o indicado, evidente que conduzindo o resultado final para o próximo ano. Aliás, está certo que o nome escolhido para tentar a sucessão pela aliança governista não acontecerá mais este ano, como anteriormente estava prevista. Mas, o que mais interessa nesse almoço, é o compromisso de que não haverá racha e será mantida a unidade, independente do pré-candidato escolhido.

Fora desse esperado primeiro almoço do bloco liderado pelo governador Belivaldo Chagas, nos meios políticos há um incômodo burburinho em relação ao principal pré-candidato da oposição ao Governo, senador Rogério Carvalho (PT), que cometeu um deslize ao ser o único petista a votar no chamado orçamento secreto, contrariando orientação do partido e sofrendo críticas dos seus companheiros, inclusive da Direção Nacional. Com isso, surge o comentário de que o senador estaria fora do páreo para as eleições estaduais, o que já foi desmentido por ele próprio, anunciando que o PT está unido em torno do seu nome.

Apesar desse posicionamento, ainda há quem admita que Rogério perca fôlego dentro da sigla em Sergipe, fora comentários de mudanças de projeto dentro do bloco, com um movimento sutil de buscar outras perspectivas. Comenta-se também que a filiação de Bolsonaro ao PL anula qualquer tentativa de composição petista com esse partido, embora não se descarta a possibilidade dos liberais buscarem outras alternativas e também lançar candidatura própria, com a formação de um bloco com partidos bolsonaristas, obedecendo a ordens que viriam de Brasília.

O certo é que o almoço de segunda-feira entre lideranças da base aliada com o governador Belivaldo Chagas será um passo para início de movimento mais denso para escolha do nome que será cabeça de chapa nas eleições de 2022, com apoio de toda a situação, para suceder o atual Governo.

Reveillon com regras

Depois de reunião com o Comitê Técnico e Científico, o governador Belivaldo Chagas (PSD) proibiu o reveillon aberto em todo o Estado.

*** Os pequenos eventos em bares e hotéis podem ocorrer desde que autorizado o projeto e cumprimento do protocolo sanitário, que exige comprovante de vacinação ou de teste negativo para Covid feito em 48 horas.

*** Os shows também podem acontecer com até 5 mil pessoas em ambiente externo e 3 mil em áreas fechadas, seguindo as exigências sanitárias.

Sobre o carnaval

Durante a reunião de ontem não foi posta em pauta qualquer discussão sobre o carnaval, por ser considerado muito cedo para tratar do assunto.

*** Mais adiante, dependendo da situação da pandemia no Estado – neste momento em sob controle – é que as medidas serão adotadas.

*** Há um detalhe: Sergipe realiza carnaval em algumas poucas cidades…

Terá mesmo reunião

Na segunda-feira será realizada reunião almoço da base aliada, com o governador Belivaldo Chagas, para discutir como será a escolha do pré-candidato a governador pelo bloco. Mas nada será definido.

*** Todos os pré-candidatos devem participar – segundo a fonte – menos o conselheiro Ulices Andrade por razões óbvias. Certamente estará representado.

*** Ulices mantém discrição, mas continua conversando com lideranças políticas e mantém posição que só vai à disputa se a indicação acontecer mais à frente.

Em razão da derrapada

Ontem, um profissional de marketing disse que, com a “derrapada” que o senador Rogério Carvalho (PT) deu com a votação no orçamento secreto, contra orientação do seu partido, compromete sua candidatura a governador.

*** Aliados do senador, inclusive de partido que fará composição com ele, diz que “não há nada disso”. Acrescenta que a candidatura de Rogério continua tão mobilizada quanto antes.

Retorno à base

Dentro do PT algumas lideranças, inclusive nacionais, não aprovaram a votação de Rogério Carvalho no orçamento secreto, mas o senador está tratando com a direção nacional sobre o assunto.

*** Diante disso, o experiente marqueteiro admite o retorno do PT à base aliada, depois de conversas entre suas lideranças, o que daria continuidade ao projeto político do ex-governador Marcelo Déda.

Renda Universal

Na votação da PEC dos Precatórios, ontem, no Senado Federal, o senador Rogério Carvalho lutou para garantir uma renda universal e permanente para os brasileiros na Constituição.

*** – Defendemos uma política de Estado que ampare as mais de 19 milhões de pessoas jogadas para fome por Bolsonaro, disse.

*** A PEC dos Precatórios foi aprovada em primeiro turno no Senado e com direito a voto em bloco da bancada do PT a favor do projeto apelidado de PEC do Calote.

Eliane e candidatura

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) disse ontem que está trabalhando para ser candidata a deputada federal e não pretende colocar “o carro à frente do boi”.

*** Negou candidatura ao Senado Federal, lembrando que não fará nada fora de orientação do seu partido.

*** Acrescentou, entretanto, que se a possibilidade de disputar o Senado aparecer “vamos avaliar”.

Manchas de óleo

Segundo Radar, da revista Veja, a Polícia Federal indicia gregos responsáveis por manchas de óleo nas praias do Nordeste, incluindo Sergipe, que causou prejuízos ao Estado.

*** Um navio petroleiro de bandeira grega teria sido o responsável pelo lançamento da substância que provocou prejuízos de R$ 188 milhões.

*** As Investigações sobre a origem das manchas de óleo que atingiram mais de 1.000 localidades em 11 estados do litoral brasileiro entre agosto de 2019 e março de 2020 já foram concluídas.

Instagran censura

O subtenente Edgard Menezes teve um dos seus posts retirado do Instagran, porque foi considerado desrespeitoso. Ele escreveu o seguinte:

*** “Mesmo Tammy estando filiada ao PL, Bolsonaro não se recusou a se filiar, então, Bolsonaro, não é homofóbico”.

*** E concluiu: “Porém, Tammy, com a filiação do nosso presidente, deixou o partido. Seria Tammy, heteromofóbica?” Thammy Miranda é vereadora de São Paulo.

Frases do Ayres

Ex-ministro Carlos Ayres Britto no Twitter: “O que há de insucessivo é o intervalo entre um instante e outro, e nesse intervalo é que a Vida se faz de cavalo selado”.

*** Outra: “Hoje em dia é assim: ou se prepara um discurso tão breve quanto consistente, ou a plateia dorme de improviso”.

*** Mais uma: “Nossos ouvidos atestam: o que há de mais cristalino é a voz rouca do mar”.

Giro pelas redes sociais

Facilita ação – Caixa Econômica facilita ação dos ladrões ao eliminar a contra-senha dos cash. Reclamação geral…

Metrópole – “Conseguimos enviar para o STF um homem terrivelmente evangélico”, comemora Jair Bolsonaro em evento com militares.

Roberto Freire – Constituição não estabelece a fé como critério pro STF, mas notório saber jurídico. Essa concessão com Mendonça é deletéria pra democracia.

Radar – Nova pesquisa: Lula tem 42% das intenções de voto contra 19% de Bolsonaro; Ciro e Moro empatam com 5%.

Fernando Holiday – Vereador pelo Novo defende o fim do modelo racial e pregou cotas sociais, que fariam “inclusão com qualidade” no país.

Portal Terra – Pesquisadora sul-africana ressaltou que o agravante da nova variante é a “maior suscetibilidade da população”.

Vatican News – “Não há – e oxalá nunca existam – muros na Igreja Católica: é uma casa comum, é o lugar das relações, é a convivência das diversidades”.

Renato Souza – Pandemia: Estados Unidos registram 137 mil novos casos de coronavirus e 02 mil novas mortes em apenas 24 horas.