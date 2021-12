Corpo de sergipano que morreu após teste físico da Polícia Civil do Rio Grande do Norte é velado em Aracaju, nesta sexta-feira

O corpo de Luan Oliveira Rodrigues, de 29 anos, que morreu após um Teste de Aptidão Física da Polícia Civil no Rio Grande do Norte, chegou a Sergipe na manhã desta sexta-feira (3) e está sendo velado em Aracaju.

Luan Oliveira era sergipano, servidor público e residia em Nossa Senhora do Socorro. Ele realizava o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, quando passou mal na última quarta-feira (01). Ele faleceu após dar entrada na UPA de Cidade da Esperança.

O candidato sofreu um mal súbito durante a corrida de 2,1 mil metros, que deve ser completada em até 12 minutos, realizada na pista de atletismo do Caic de Lagoa Nova. No TAF, ele já havia superado outros três testes: elevação na barra fixa, abdominais e salto horizontal.

O sepultamento está marcado para às 14h30, no Cemitério São João Batista, também na capital sergipana.