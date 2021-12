Corrida de rua altera trânsito na Orla da Atalaia neste sábado

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, no próximo sábado, dia 4, a avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, será bloqueada parcialmente para a realização de uma corrida de rua. O fluxo de veículos será interrompido no sentido Praias/Centro, no trecho entre o antigo Hotel Parque dos Coqueiros e o Oceanário, das 14h às 18h.

Com o bloqueio, os condutores que estiverem vindo da praia sentido Centro deverão convergir à esquerda para a rua Deputado Clóvis Rollemberg, no bairro Atalaia. O diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, ressalta que agentes de trânsito farão os bloqueios e a orientação do trânsito. “Teremos agentes na região durante todo o percurso da corrida e nos locais dos desvios orientando os motoristas e organizando o trânsito no local”, explica.

Transporte público

Por conta da corrida, o itinerário das linhas de ônibus que circulam no sentido praia/Centro da avenida Santos Dumont também precisará ser alterado das 14 às 18h. Dessa forma, os ônibus da linha 051 – Atalaia/Centro e 100 CS2 – Circular Shopping 02, após saírem do Terminal Zona Sul, percorrerão a avenida Rotary e entrarão na rua Cel. José Figueiredo de Albuquerque, seguindo pelas ruas Dr. Fernando Sampaio e Aloísio Campos.

Já os ônibus da linha 008 – Porto Sul/Bairro Industrial, após a rua Cel. José Figueiredo de Albuquerque, entrarão na rua Cônego José Félix de Oliveira e sairão na avenida Santos Dumont, retornarão no Oceanário e seguirão para o Centro.

