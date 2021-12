Defesa Civil interdita a ciclovia da ponte sobre o rio Poxim

Na manhã desta sexta-feira, 3, a Prefeitura de Aracaju interditou a ciclovia da ponte Juscelino Kubitscheck, sobre o rio Poxim, em frente ao Parque dos Cajueiros, após avaliação da Defesa Civil de Aracaju, que constatou a deformação na mão francesa que sustenta o anexo metálico utilizado para a travessia de ciclistas.

A área que apresenta deformação foi isolada com fita zebrada, e na tarde desta sexta-feira, 3, a interdição será feita com manilhas, para impedir a circulação de ciclistas e pedestres enquanto o serviço de isolamento será realizado. O trânsito de veículos continua normal.

Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) farão o ordenamento do tráfego no local.

A orientação é que ciclistas e pedestres evitem circular no local até a finalização do serviço. Após a interdição do local que consta a deformação, a ciclovia volta a ser liberada parcialmente.

Foto: Marcelle Cristinne