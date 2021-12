Espetáculos infantis levam ainda mais alegria ao Natal do Shopping

Apresentações teatrais gratuitas acontecem aos sábados no espaço ‘Natalândia’

Celebrando o Natal em clima ainda mais especial, o Shopping Jardins brinda as famílias com os espetáculos musicais ‘Jardim do Papai Noel’ e ‘Natalândia’, protagonizados pelos artistas da Live Produções. As apresentações acontecem aos sábados, de 4 a 18 de dezembro, em sessões iniciadas às 15h, 16h e 17h. O acesso ao espaço ‘Natalândia’ instalado na Praça de Alimentação Arcos será gratuito e limitado, respeitando os protocolos sanitários necessários. Para curtir os espetáculos, basta retirar a pulseira de acesso, antecipadamente, nas lojas conforme a programação abaixo:

4 de dezembro (sábado) – Jardim do Papai Noel

Sessões: 15h (retirar a pulseira nas lojas TipTop ou Milon) | 16h (Cambalhota ou Bibi) | 17h (Lilica e Tigor);

11 de dezembro (sábado) – Natalândia

Sessões: 15h (retirar a pulseira na loja Piticas) | 16h (Quiosque Panda Pool) | 17h (Quiosque Jessé Variedades);

18 de dezembro (sábado) – Jardim do Papai Noel

Sessões: 15h (retirar a pulseira na loja Ri Happy) | 16h (Puket) | 17h (Livraria Escariz).

Nos dias 4 e 18 de dezembro, o público terá a oportunidade de se divertir com o espetáculo ‘Jardim do Papai Noel’. Nesta animada aventura, o jardineiro Eic planeja fazer uma linda festa para o Bom Velhinho e conta com a ajuda de todos os seus amigos, mas um pulgão está disposto a estragar tudo.

Já no dia 11 de dezembro, será a vez da garotada curtir o musical ‘Natalândia’, que retrata um dia de festa na cidade do Natal. Durante o espetáculo, Papai Noel e seus amigos encantados preparam uma linda cantata e prometem emocionar a todos.

Programação natalina

Encontros com Papai Noel, paradas natalinas, apresentações musicais e Jardim Iluminado também integram as atrações do ‘Natal dos Balões’ no Shopping Jardins. Confira:

Encontros com Noel

Até o dia 24 de dezembro, o Papai Noel recebe a visita das famílias e dos adoráveis pets em sua bela morada instalada na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo. Os encontros acontecem diariamente das 14h às 20h e, no dia 24, das 14h às 18h.

Paradas de Natal

Quarta-feira é dia de curtir os desfiles natalinos no Shopping Jardins. Das 17h às 18h, Dona Nuvem, Tio Arco-íris e Senhor Balão compartilham alegria com o público em uma encantadora parada de Natal. Ao som de belas canções e esbanjando graciosidade, eles desfilam pelo mall até chegarem na Praça Ipê.

Cânticos natalinos

Às quintas-feiras, o Shopping Jardins brinda as famílias com a boa música de corais, grupos vocais e filarmônica. As apresentações acontecem, de 2 a 23 de dezembro, às 19 horas no Jardim Iluminado e podem ser apreciadas pelo público na Praça de Alimentação Jardins. Corais do Banese (2 de dezembro), da Serra do Machado (9), Sirius (16) e Orquestra Filarmônica de Aquidabã (23) integram a programação.

Jardim Iluminado

A área verde central localizada em frente à Praça de Alimentação Jardins ganhou uma bela decoração com centenas de pontos de luz e, de sábado a terça-feira, das 18h às 21h, as famílias têm a oportunidade de apreciar e tirar fotos no belo espaço. O acesso é gratuito e limitado, mediante a apresentação de cadastro na plataforma Shopping Jardins Online (Android ou iOS) e respeitando os protocolos de biossegurança necessários, como uso de máscara obrigatório.

Natal dos Balões

Durante o horário de funcionamento do shopping, crianças, jovens, adultos e idosos curtem a decoração interativa com árvore com 10 metros de altura, casa do Papai Noel, balões infláveis, balanços, bicicleta que acende as luzes da árvore, picture spots, cachorrão e brinquedo giratório na Praça de Eventos Ipê e em estações distribuídas pelo mall. Espaço instagramável Balão dos Desejos na Praça de Alimentação Arcos, trenó do Noel e o tradicional presépio na Portaria B também integram as atrações.

‘Natalândia’

O quê? Apresentações dos musicais infantis ‘Jardim do Papai Noel’ e ‘Natalândia’ interpretados pelos artistas da Live Produções.

Quando? De 4 a 18 de dezembro, aos sábados. Sessões às 15h, 16h e 17h.

Onde? Espaço Natalândia na Praça de Alimentação Arcos do Shopping Jardins, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, em Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito, mediante retirada de pulseiras de acesso antecipadamente nas lojas participantes.

Mais informações: (79) 2107-5555| shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins

Da assessoria

Foto: Victor Caldas