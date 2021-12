Final de semana terá predominância de tempo nublado com ocorrência de chuvas leves em SE

O céu aberto com poucas nuvens continuará predominando durante toda a tarde desta sexta-feira, 03, com chuvas apenas no Território Centro Sul. Para a noite de hoje, céu parcialmente nublado ou nublado ao longo de todos os territórios sergipanos, com o s termômetros marcando mínimas de 25°C e máximas de 30°C no litoral e de 21,9°C e 33,4°C no interior.

Para amanhã, 04, espera-se chuvas durante a madrugada nos Territórios do Alto Sertão, Agreste Central e Centro Sul Sergipano e tempo nublado nos demais. No período da manhã, as precipitações só não ocorrerão nos municípios do Baixo São Francisco, onde o tempo será nublado. Já o período vespertino será de céu nublado, com chuvas apenas nos municípios dos Territórios Agreste Central e Centro Sul Sergipano. A noite de sábado será de céu nublado em sete territórios e as chuvas tendem a ocorrer apenas no Agreste Central. As temperaturas mínimas ficam em torno de 25,8°C (litoral) e 23,1°C (interior) e as máximas entre 30,3°C e 31,3°C, respectivamente.

A madrugada do domingo, 05, será de chuva nos territórios Agreste Central, Alto Sertão, Baixo São Francisco, Centro Sul, Médio Sertão e Sul Sergipano e tempo nublado no Leste e Grande Aracaju. No período da manhã elas continuam no Agreste Central, Alto Sertão, Centro Sul, Médio Sertão e Sul Sergipano e à tarde apenas no Agreste Central, Centro Sul e Médio Sertão, com tempo nublado nos outros territórios. O período noturno será de tempo nublado em todo o Estado, com temperaturas mínimas variando entre 23,7°C (interior) e 25,8°C (litoral) e máximas em torno de 32,2°C e 30,3°C, respectivamente.

Foto: Ascom/Sedurbs