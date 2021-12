Goretti destaca encontro em BSB sobre a violência contra a Mulher

A deputada estadual Goretti Reis (PSD) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã dessa quinta-feira (2), para destacar sua participação no evento “Elas no Senado”, reunindo procuradoras da Câmara dos Deputados, das Assembleias e do Distrito Federal, dentro da Campanha dos 16 dias de Ativismo pelo fim da Violência contra as mulheres.

“Nossa intenção é realmente fortalecer essa política de proteção a mulher e defender a tramitação do projeto que garante o aporte financeiro de 5% do orçamento da SSP para que seja específico no trabalho neste sentido. É a busca para que esses recursos tornem efetiva essa política pública”, explicou a deputada.

Em seguida, Goretti Reis defende que isso se propague pelos Estados, garantindo os investimentos para a patrulha, para as delegacias específicas e cursos de formação aos agressores. “Tudo isso depende de recursos para que possam acontecer. Também temos o nosso projeto tramitando aqui na Alese garantindo que 5% das vagas em empresas terceirizadas sejam para a contratação de mulheres que estão sob medidas protetivas. Alguns Estados já avançaram muito e a gente segue cobrando a efetividade para romper esse ciclo de violência em Sergipe”.

Formatura

Por fim, Goretti anunciou que, nesta sexta-feira (3), às 19 horas, no Centro de Formação em Aracaju, haverá a formatura do Curso de Habilitação das Oficiais da turma de subtenente. “Essa foi uma luta antiga da nossa subtenente Eliane Costa (ex-servidora cedida à Alese – in memoriam) que será homenageada pela turma, como uma das precursoras para que esse movimento acontecesse e hoje é uma realidade. De parabéns essas mulheres guerreiras”.

Foto: Jadílson Simões

Por Habacuque Villacorte