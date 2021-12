Governador autoriza construção do primeiro Centro Estadual de Educação Profissional

Nesta sexta-feira (03), o governador Belivaldo Chagas deu ordem de serviço para construção do Centro de Educação Profissional Professor Udilson Soares Ribeiro e para modernização das quadras de esportes das escolas estaduais José de Carvalho Déda e Carmen de Prado Dantas Amaral. Os investimentos somam R$ 20.175.971,9.

“Será o primeiro centro profissionalizante voltado à área da saúde na região. É um dia extremamente importante, não só pelas obras, mas em especial pelo tipo de obra. Além do Centro Estadual de Educação Profissional, também faremos a cobertura de quadras esportivas em dois colégios, o Carvalho Déda e o Carmem Dantas. Portanto, obras importantes que vão atender a Simão Dias e a região. Quem quiser estudar, terá um curso profissionalizante na área da saúde, na escola técnica de Simão Dias. A Universidade Federal de Sergipe já se faz presente aqui, com a sua extensão, por isso a ideia de construir próximo à área da Universidade, exatamente, para facilitar essa possibilidade de intercâmbio no futuro. É um dia importante para a região como um todo. Isso só vai melhorar a qualidade de vida do povo, essa é a ideia. Se a gente melhora as ações na educação e na saúde, a população é quem sai ganhando, porque, afinal de contas, o foco principal do governo tem que ser atender e atender bem o seu povo”, declarou Belivaldo.

Para construção do Centro Estadual de Educação Profissional de Simão Dias, o valor investido será de R$ 18.859.135,03. Primeiramente, será feita a terraplanagem, contenção em muro com gabião e pavimentação com piso intertravado no estacionamento, para que seja construído o primeiro Centro Estadual de Educação Profissional da região Centro-Sul do estado.

Segundo o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, Josué Modesto, o primeiro centro de educação profissional da região Centro-Sul seguirá o padrão de qualidade fixado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). “O centro vai ser dedicado à formação na área da saúde, que é uma das áreas de maior empregabilidade, temos certeza de que vai despertar muito interesse na população de Simão Dias e da região. Técnico em análises clínicas, enfermagem, enfim, diversas habilidades na área da saúde de nível médio. Em qualquer região é uma demanda e, aqui, esses serviços públicos na área da saúde estão crescendo muito em Lagarto e Simão Dias, na região, portanto, temos certeza de que é um mercado dinâmico, que desperta interesse e os sonhos dos nossos jovens estudantes”, explicou.

O prédio abrigará 12 salas de aula; pavilhão de sanitários masculinos, sanitários femininos, sanitários para pessoas com deficiência, vestiários masculinos, vestiários femininos e vestiário para pessoas com deficiência. Contará com laboratórios de ciências; laboratório de informática; laboratório de línguas; laboratório de matemática e, de forma pioneira, laboratórios especiais para área da saúde, a fim de que sejam utilizados na profissionalização dos estudantes que queiram se profissionalizar na área.

De acordo com a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, todos os equipamentos autorizados pelo governo nesta sexta-feira têm um potencial voltado para saúde. “É a parte educacional voltada para saúde, então é um fortalecimento de ações. A qualificação dos profissionais vem em um momento oportuno, um momento pós-pandemia, que é fundamental ter equipamentos, especialistas e principalmente a formação de profissionais”, destacou.

O Centro de Educação Profissional de Simão Dias homenageará Udilson Soares Ribeiro, natural de Paripiranga-BA, mas que construiu sua história em Simão Dias, atuando como professor e no funcionalismo público. Falecido em 2020, o professor Udilson também era poeta e compositor.

Quadras de Esportes

Para modernização da quadra de esportes da Escola Estadual José de Carvalho Déda, o valor do investimento será de R$ 614.491,04. A estrutura obedecerá aos mais criteriosos itens de segurança esportiva e escolar.

“Viemos agradecer ao governador. Agora vai ser bem melhor. A gente já tem quadra, só que agora será coberta e vai melhorar a socialização e a parte de esportes. Uma escola organizada dá gosto aos alunos”, afirmou a estudante Larissa, do sétimo ano D do Carvalho Déda.

Já na modernização da quadra de esportes da Escola Estadual Carmem do Prado Dantas Amaral serão R$ 702.345,87 investidos, também com padrão esportivo escolar. As melhorias são reivindicações antigas dos alunos e professores, beneficiando não somente as escolas, mas também toda a comunidade no entorno.

Foto: Mário Sousa | Supec