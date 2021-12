Hospital da Criança recebe reconhecimento de mães com crianças

“Graças às médicas, enfermeiras e toda equipe do Hospital da Criança o meu filho está bem melhor”, expressa com gratidão Larissa Santos, moradora de Aracaju, mãe do pequeno Emanuel que tem apenas 1 mês de vida.

No último domingo o pequeno paciente da unidade hospitalar gerida pela Secretaria de Estado da Saúde, broncoaspirou o leite materno e foi acolhido no hospital que está preparado para casos de baixa e média complexidade. “Estamos aqui faz cinco dias, a estrutura é ótima e o atendimento excelente, todos estão sendo muito cuidadosos, seguram ele, ficam com prazer com meu filho para que eu descanse um pouco”, relatou a jovem mãe.

Larissa ressaltou, ainda, os aprendizados importantes sobre cuidados recebidos das profissionais do Hospital da Criança. “Aprendi muitas coisas nesses dias, principalmente, como ter calma em relação a esse tipo de problema e agora estou mais tranquila”, fala. O sentimento de acolhimento, cuidado e trocas significativas também apareceu na fala voluntária de Aline Alcântara, moradora do município de Nossa Senhora do Socorro, que está há dez dias acompanhando o filho Arthur, de 1 ano e 3 meses de idade, devido a uma pneumonia. “Todos estão de parabéns, a estrutura é maravilhosa! Eu estou me sentindo bem acolhida, estamos sendo bem atendidos, não está faltando nada para nós nesse tempo que estamos por aqui”, falou.

Marta Daiane, mãe de Ednaldo que tem 3 anos e 11 meses, , além da estrutura e do atendimento, destinou elogios à equipe de higienização do hospital. “O meu filho está internado porque ele asma, já estamos aqui há 8 dias, além de tudo o que as outras mães falaram eu tenho que dizer que o pessoal da limpeza está de parabéns, a todo instante fazem a limpeza”, destaca a usuária dos serviços que também é residente do município de Nossa senhora do Socorro.

Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza dispõe de 44 leitos, sendo 17 para internamento clínico, 6 cirúrgicos, 1 para isolamento e 20 leitos de observação. O corpo médico, em cada plantão, é formado por 2 ortopedistas, 4 médicos para atendimento dos casos porta aberta, 1 médico diarista, 1 anestesista, 1 cirurgião, 1 ultrassonografista, 1 otorrino e 1 oftalmo, fora as especialidades em diarismos das especialidade gastroenterologista, infectologista, e cardiologista.

Para a superintendente do Hospital da Criança, Catharina Correa Costa, o reconhecimento das mães que estão com crianças em internamento é uma prova do relevante papel que a unidade exerce na rede estadual de pediatria. “Em menos de um mês já temos mais de 3 mil atendimentos, isso mostra o quanto o Hospital já presta serviços fundamentais para a população do estado de Sergipe”.

Foto: Flávia Pacheco