Instituto Mariana Moura leva crianças para o Natal Iluminado

Várias ações sociais estão acontecendo nas praças de luz decoradas pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, em parceria com o Sebrae e Prefeitura de Aracaju. Entre elas, a ida de crianças de comunidades carentes de Aracaju, para visitar os ambientes das praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, no Centro de Aracaju.

Mais de 40 crianças assistidas pelo Instituto Mariana Moura visitaram as praças na última terça-feira (01) e se divertiram brincando no parque de diversões instalado nas praças, conheceram a decoração de mais de 4.5 milhões de pontos de luz, vivendo uma noite de alegria no Natal Iluminado. As crianças do bairro 17 de março foram levadas pelo ônibus brilhante do Setransp.

O carrossel, grande sucesso da criançada no Natal Iluminado, foi a principal diversão dos pequenos, com idades entre 3 e 12 anos. As crianças aproveitaram toda a estrutura do Parque Peixoto, que mediante pedido da Fecomércio, promoveu o acesso gratuito aos brinquedos para as crianças. Foram cerca de quatro horas de muita diversão para a garotada.

No passeio pelas praças, as crianças visitaram a árvore de natal, passaram pelo túnel do futuro, além de tirar fotos e brincarem nas peças decorativas das praças iluminadas. Tudo isso acompanhado de muitas guloseimas para completar a folia infantil. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, falou sobre a presença das crianças no Natal Iluminado e ressaltou que várias ações sociais estão sendo realizadas na programação.

“Trazer essas crianças para viverem momentos de alegria, brincadeiras, passeando pelas praças, conhecendo a magia do natal que promovemos para a cidade é muito bom. O Natal Iluminado é um projeto de todos os aracajuanos e, principalmente, das crianças de nossa cidade. Estamos desenvolvendo várias ações sociais e educacionais para as pessoas de todas as idades no Natal Iluminado, nas noites de alegria que proporcionamos para a cidade, e isso enobrece o coração, por democratizar a festa e fazer o bem para todos, sem distinção”, afirmou.

Foto assessoria

Por Marcio Rocha