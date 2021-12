José Gomes assume diretoria Financeira e de Crédito do BNB

O Conselho de Administração do Banco do Nordeste deliberou nesta quinta-feira, 2, a nomeação de José Gomes da Costa como diretor Financeiro e de Crédito da instituição. Funcionário de carreira do Banco, Gomes possui larga experiência em gestão na empresa, tendo exercido a função de gerente de várias agências. Até a nomeação, ocupava a função de superintendente estadual da Bahia.

Economista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com mestrado em Economia pela mesma universidade, o gestor possui MBA em Finanças pela Escola de Economia do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e formação em “banking’, pela Escola de Administração de São Paulo, também da FGV.

A Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: Anderson Aorivan da Cunha Possa (acumulando Presidência e Diretoria de Negócios), Bruno Ricardo Pena de Sousa, José Gomes da Costa, Lourival Nery dos Santos, Haroldo Maia Júnior e Thiago Alves Nogueira.

Fonte e foto BNB