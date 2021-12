Mulher de 67 anos é assassinada com golpes de machado pelo ex-companheiro, de 25 anos

Uma mulher de 67 anos, identificada como Josefa de Jesus, foi assassinada com golpes de machado na tarde desta quinta-feira (02).

O crime foi registrado no conjunto Pedrinho Valadares, no município de Poço Verde e as informações são de que o principal suspeito é o ex-companheiro da vitima, Fábio Barbosa Santos, de 25 anos.

De acordo com o delegado Wellington Junior, o suspeito tirou a vida da vítima com golpes de machado que foram desferidos na cabeça da então companheira. A vítima foi encontrada deitada na cama já sem vida.

Ainda conforme o delegado, a polícia também apurou que ele é egresso do sistema prisional, onde cumpriu pena pelo homicídio do próprio tio no ano de 2018, crime praticado com golpes de faca.

A delegacia do município já solicitou o pedido de prisão preventiva. O preso será encaminhado a audiência de custódia a ser realizada na capital sergipana onde ficará a disposição do Poder Judiciário.