Natal Iluminado tem apresentações e oficinas de sexta a domingo

Neste fim de semana, o Natal Iluminado 2021, realizado pela Prefeitura de Aracaju em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SE), segue com a programação natalina que conta com diversas atrações e apresentações culturais para os moradores de Aracaju e para aqueles que estão na cidade aproveitando as férias ou os dias livres no final de ano para se divertir com as opções de turismo que a capital sergipana tem a oferecer.

O primeiro final de semana do mês começa com uma programação especial. As praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Barroso, localizadas no Centro da cidade, que contam com 4,5 milhões de pontos de luz em suas ornamentações, receberão apresentações artísticas e culturais nesta sexta-feira, sábado e domingo, dias 3, 4 e 5:

Confira a programação do fim de semana:

Sexta-feira 3/12

17h: Apresentação das Alunas de GR do Sesc

17h30: Jovens Solistas do Sesc

18h: Mario do Sax – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

19h: Fábio Lima

20h30: Xande & Nanda

Carreta de Gastronomia – Oficina SENAC

14h – 16h: Doces salgados no microondas (R$30)

18h – 20h: Doces salgados no microondas (R$30)

Carreta de Beleza – Oficina SENAC

14h – 16h: Design de sobrancelhas (R$30)

18h – 20h: Técnicas de aplicação de henna (R$30)

Sábado 4/12

18h: Paulo Victor do Acordeon – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15: Parada “Um Sonho de Natal”

19h: Giló Santana

20h30: Trio Pueirão

Carreta de Gastronomia – Oficina SENAC

14h – 16h: Confeitaria Italiana (R$30)

18h – 20h: Confeitaria Italiana (R$30)

Carreta de Beleza – Oficina SENAC

14h – 16h: Penteados express (R$30)

18h – 20h: Técnicas de maquiagem embelezadora (R$30)

Domingo 5/12

17h: Espetáculo do Circo Gold Star

18h: Gledson Souza – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15: Parada de Natal “Um Sonho de Natal”

19h: Coral Arcanjos

19h30: Luíz Arnaldo e o Grupo Os Inteiraços

Foto: Marcelle Cristinne