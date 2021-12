Núcleo de Apoio ao Trabalho informa vagas disponibilizadas

Interessados devem comparecer na sede da unidade ou nos postos do Ceac

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) informa as oportunidades de emprego que foram disponibilizadas à instituição na quinta-feira (2). São vagas para estágio em engenharia de produção, administrador ou engenheiro de produção, estágio em design, estágio em engenharia civil, estágio em engenharia civil / arquitetura, empacotador – PCD, auxiliar de serviços gerais – PCD, mecânico de carro ou caminhão e eletricista, costureira, cozinheira e estágio em administração, logística ou marketing. Os interessados devem comparecer na sede do NAT ou nos postos de atendimento do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac).

Na função de estágio em engenharia de produção, é preciso estar cursando o ensino superior. Na função de administrador ou engenheiro de produção é preciso o ensino superior completo e experiência em CTPS. Para a vaga de estágio em design, é preciso estar cursando o ensino superior, assim como também para os estágios em engenharia civil e arquitetura.

Já para a vaga de empacotador – PCD é preciso o ensino fundamental completo. Para as duas vagas de auxiliar de serviços gerais – PCD é preciso o ensino fundamental incompleto. A vaga de eletricista necessita o ensino fundamental incompleto e ter a experiência comprovada em CTPS. A vaga de costureira tem como requisito o ensino fundamental incompleto.

Para a vaga de costureira, é preciso o ensino fundamental completo e a experiência comprovada em CTPS. O estágio em administração, logística ou marketing tem como requisito o ensino superior incompleto. O NAT fica localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju. Informações podem ser obtidas pelos telefones (79) 3222-6949/6242

