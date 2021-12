Polícia divulga imagens de suspeitos de roubar o carro de uma mulher no interior do estado

A Polícia Civil divulgou, nesta sexta-feira (3), imagens dos suspeitos do roubo de veículo pertencente a uma mulher no município de Carmópolis. O crime ocorreu na rua Anízio Teles Barreto, no dia de ontem (02).

As imagens de câmeras de segurança da localidade mostram quando três homens se aproximam do veículo – um CrossFox Branco, de placa NVM 6F84 – e anunciam o roubo. Eles renderam os ocupantes e, instantes depois, levaram o veículo da vítima.

O veículo foi recuperado na cidade de Nossa Senhora do Socorro, por policiais militares do município e agentes da Guarda Municipal de Carmópolis, após o automóvel ser abandonado em uma avenida da cidade da Região Metropolitana da capital.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre a identificação e a localização dos suspeitos sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP