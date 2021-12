Prefeitura realiza 2ª oficina do Plano de Manejo do Parque do Poxim nesta sexta-feira, 3

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), realizará, nesta sexta-feira, dia 3, às 9h30, a Segunda Oficina de Apresentação do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Rio Poxim. O diagnóstico da área será apresentado numa reunião online na plataforma Google Meet.

O secretário municipal do Meio Ambiente, Alan Lemos, explica que tal diagnóstico é uma das etapas do Plano de Manejo. “Ao tratar de uma Unidade de Conservação, nós precisamos, primeiro, conhecê-la. Temos que saber quais são suas condições de flora, de fauna, dentre os vários aspectos de funcionamento daquele lugar para que possamos planejar a ação do Município naquele ambiente de modo a maximizar o retorno do ativo ambiental para toda a sociedade”, detalha.

Segundo Alan Lemos, a Sema está elaborando esse Plano por meio da contratação dos serviços especializados da empresa Arcadis SA. Além disso, o projeto foi financiado por meio de um Contrato de Empréstimo firmado em 2019 entre o Município de Aracaju e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“Nesta segunda Oficina, serão apresentados os resultados e as análises desenvolvidas durante esse período, dentre outros aspectos que contribuam para a elaboração do Plano”, ressalta o secretário do Meio Ambiente.

Qualquer um poderá assistir à Oficina. Para isso, basta acessar o link https://meet.google.com/sjh-ggfp-rrg , no horário indicado.