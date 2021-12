Provas do Concurso de Simão Dias serão realizadas em fevereiro

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento, informa as novas datas das provas do Concurso Público do município.

Através da organização da empresa Objetiva Concursos, as provas serão realizadas nos dias 6 e 13 de fevereiro de 2022 nos municípios de Simão Dias e Paripiranga na Bahia.

É bom frisar que a Objetiva Concursos realizou a mudança do dia da prova em virtude do alto índice de inscritos, fato que gerou dificuldade da empresa em alocar todos os candidatos participantes do certame no município simãodiense.

Ao todo, o Concurso Público oferta 145 vagas no quadro de pessoal das Secretarias de Administração, Assistência Social, Educação e Saúde. Haverá, ainda, formação de cadastro reserva de futuras oportunidades.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias