RioMar Aracaju lança campanha especial do Natal Mágico dos Esquilos

A cada R$ 200 em compras mais R$ 30, o cliente leva para casa uma almofada ‘Esquilo Conforto’, que pode ser usada pelas crianças em viagens ou para deixar o dia a dia dos pequenos ainda mais confortável

Inspirado na doçura do ‘Natal Mágico dos Esquilos’, o RioMar Aracaju lança a sua campanha natalina, que promete encantar a crianças e adultos de todas as idades. Neste ano, o cliente poderá levar para casa a fofura dos esquilos – bichinhos que compõem com graciosidade a decoração do shopping -, em forma de almofada de pescoço, para acompanhar e promover conforto aos pequenos nos diversos momentos de lazer da família.

Para garantir uma ‘Esquilo Conforto’, basta realizar compras nas lojas físicas do empreendimento ou na plataforma digital riomararacajuonline.com.br. Por apenas R$ 30 e mediante apresentação de notas fiscais que somem R$ 200 em compras, o cliente pode adquirir o presente pra lá de especial. A promoção ‘Natal Mágico dos Esquilos’ inicia no dia 3 e segue até 10 de dezembro.

Para a campanha de Natal do RioMar Aracaju valem as notas fiscais de compras realizadas a partir do dia 3 de dezembro e não há limite de resgate do brinde por CPF. Assim, caso o cliente efetue compras no valor de 400 reais, adicionando 60 reais, pode levar 2 almofadas de pescoço para casa. Caso o consumidor que não tenha notas fiscais para trocar, mas mesmo assim gostaria de adquirir o produto, pode comprar a almofada de pescoço ao preço de R$ 60.

As trocas podem ser realizadas no ponto de atendimento localizado no segundo piso do RioMar Aracaju, ao lado da Central de Atendimento do Cliente – CAC. O posto de trocas irá funcionar de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Todas as lojas do RioMar Aracaju estão participando da campanha, exceto bancos, lotérica, estacionamento e cinema. As notas com bebidas alcoólicas não valem, assim como cigarros ou charutos e remédios. Para mais informações, confira o regulamento da promoção no site riomararacajuonline.com.br.

Foto Thiago Melo

Da assessoria