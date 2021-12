Rodrigo Valadares convida Emília Corrêa para disputar uma vaga ao Senado pelo PTB

O cenário político em Sergipe está cada vez mais cheio de novidades e expectativas para 2022. A notícia da vez é de que o deputado estadual e tesoureiro nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, Rodrigo Valadares, convidou a vereadora de Aracaju, Emília Corrêa, para disputar uma vaga no Senado.

O convite foi feito nesta quinta-feira, 02, durante uma reunião, onde estiveram presentes Uezer Mota, Presidente do Patriota, Mariana, Valdélio Silva e Moana Valadares. Segundo o parlamentar, o projeto é de interesse da Executiva Nacional do partido, que tem buscado políticos conservadores e de direita para representar a população sergipana.

“Estive hoje com a querida amiga, Dra. Emília Corrêa. Uma valorosa parlamentar, que orgulha muito nosso estado e por quem eu nutro uma admiração especial. Mulher de Deus e firme em suas posições. Na oportunidade, a convidei para ser candidata ao Senado pelo nosso PTB. Projeto que é do interesse da Direção Nacional do nosso Partido”, declarou.

Pelo trabalho honesto e de qualidade que vem executando, Emília é conhecida em todo o Estado e tem uma ótima receptividade por onde passa. Em 2020 foi reeleita a vereadora de Aracaju, com mais de 5 mil votos, sendo a 2ª mais votada na capital. Já em 2022, caso aceite o convite do deputado petebista, pressupõe-se que tenha chances reais de vitória, além de contribuir ainda mais para uma política inovadora no Estado.

Foto assessoria

Por Assessoria