Solar Coca-Cola abre 11 vagas de emprego em Sergipe

Do quantitativo total, uma vaga é exclusiva para pessoas com deficiência (PCDs)

A Solar Coca-Cola, segunda maior engarrafadora do Sistema Coca-Cola no Brasil, está com processo seletivo aberto para preencher 11 vagas de emprego no Estado de Sergipe. Do total, uma vaga é exclusiva para pessoas com deficiência (PCDs). Os cargos são diversos e os locais de atuação são para as cidades de Aracaju e Itabaiana. A iniciativa faz parte do movimento #EuIncluo, que tem o objetivo de oferecer oportunidades com foco em igualdade, inclusão e diversidade em seu quadro de colaboradores.

Confira as vagas disponíveis: Auxiliar de Expedição (PCD); Auxiliar de Manutenção e Operador de Execução e Vendas. Para se candidatar às vagas exclusivas voltadas para PCD, além da documentação obrigatória, é preciso apresentação de laudo médico.

A Solar Coca-Cola tem desenvolvido ações que visam estimular e ampliar a diversidade dentro do seu quadro de colaboradores. De dezembro de 2020 a outubro de 2021, a companhia contou com um crescimento de 33% de pessoas com deficiência no seu quadro de colaboradores. O aumento é ainda maior quando se trata de cargos voltados para setores da indústria, logística e comercial: 39%. Estas ações fazem parte do movimento #EuIncluo, que tem o objetivo de oferecer oportunidades com foco em igualdade, inclusão e diversidade no quadro de colaboradores da empresa.

Para conferir informações sobre os requisitos para cada cargo e se cadastrar no processo seletivo, os interessados devem acessar o site oficial: https://solarcocacola.gupy.io/

Sobre a Solar Coca-Cola

Listando entre os 20 maiores fabricantes mundiais e ocupando a segunda posição como maior fabricante do sistema Coca-Cola no país, a Solar Coca-Cola conta com mais de 12 mil colaboradores e possui 9 fábricas espalhadas por todo o Nordeste e no Mato Grosso. Dentro desse território, a companhia é responsável pela produção e distribuição de mais de 150 produtos da Coca-Cola.

Fonte e foto assessoria