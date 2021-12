Tá confirmado! VIDAM prepara Réveillon extraordinário para quem deseja celebrar a vida

Não há lição mais preciosa deixada pelos últimos anos do que sobre a importância de valorizar a vida. E é para celebrá-la com otimismo que o VIDAM preparou uma programação especial para o Réveillon 2022 no Náutico Clube da Ilha do Sol, na região metropolitana de Aracaju.

Cercado pelo encontro das águas doces do Vaza-Barris com as águas salgadas do Atlântico, o espaço possui uma infraestrutura repleta de conforto e sofisticação. Mas, esse é apenas um dos atrativos que aguardam aqueles que vão recepcionar o novo ano no VIDAM. No line-up da festa, Bell Marques, Harmonia do Samba e Calcinha Preta prometem tornar a noite ainda mais especial.

A experiência do Réveillon VIDAM começa com o receptivo que vai transportar os participantes desde as suas residências até o local do evento em um ônibus privativo de luxo, exclusivo para o segmento PRIVATE (Turmalina, Diamante e Ouro). O jantar, com cardápio da alta gastronomia nacional e internacional, poderá ser brindado com uma carta de drinks e bebidas composta pela seleção de rótulos singulares e o melhor da coquetelaria.

Como o momento ainda inspira cuidados, a equipe do VIDAM montou uma estrutura em conformidade com o protocolo sanitário recomendado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Desde a higienização dos espaços à produção do Buffet, todos os processos seguirão rigorosos padrões de qualidade certificados pela Vigilância Sanitária.

O Clube foi planejado com capacidade para receber até três mil pessoas na noite da virada em uma área de mais de 12 mil metros quadrados. Por isso, no acesso ao Réveillon do VIDAM será solicitada apresentação de comprovante de vacinação, com esquema completo de duas doses ou dose única, ou um teste antígeno ou RT-PCR negativo que tenha sido realizado até 48 horas antes do evento, como orienta as autoridades de saúde do Estado.

Tire suas dúvidas e faça sua reserva neste link: https://vidamhotel.com.br/links/

Fonte e foto assessoria